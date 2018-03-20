Дочь скандального английского футболиста в Дубае похвасталась коллекцией купальников

Отец Бьянки прославился игрой и проблемами с алкоголем, а девушка собирает "лайки" пикантными фото

Приемная дочь бывшего футболиста сборной Англии Пола Гаскойна, который сейчас больше известен скандалами из-за алкоголизма отдыхает на курортах в Дубае.

На своей странице в Instagram Бьянка поделилась несколькими снимками на фоне знаменитого отеля "Бурдж-эль-Араб". На каждом из них красотка позирует в разнообразных бикини. Видимо, большую часть ее багажа составили купальники.

Ранее мы сообщали, что пышногрудая блондинка не стесняется выкладывать в соцсети свои пикантные снимки. На родине она стала известна после участия в различных реалити-шоу, а также благодаря скандалам.

В свое время Бьянка крутила роман с бойцом смешанных единоборств CJ Meeks, а затем изменила ему с футболистом Джейми О'Харой.

Ранее мы опубликовали фото волейболистки и легкоатлетки в купальниках. Девушки практически синхронно опубликовали соблазнительные фото в Instagram.

Также мы писали, что горячая мулатка не простила игроку "МЮ" измену. Джесси Лингард изменил Джене Фрумс, но она до последнего пыталась сохранить отношения.

Больше фото Бьянки Гаскойн.