Дочь скандального английского футболиста в Дубае похвасталась коллекцией купальников
Отец Бьянки прославился игрой и проблемами с алкоголем, а девушка собирает "лайки" пикантными фото
Приемная дочь бывшего футболиста сборной Англии Пола Гаскойна, который сейчас больше известен скандалами из-за алкоголизма отдыхает на курортах в Дубае.
На своей странице в Instagram Бьянка поделилась несколькими снимками на фоне знаменитого отеля "Бурдж-эль-Араб". На каждом из них красотка позирует в разнообразных бикини. Видимо, большую часть ее багажа составили купальники.
Ранее мы сообщали, что пышногрудая блондинка не стесняется выкладывать в соцсети свои пикантные снимки. На родине она стала известна после участия в различных реалити-шоу, а также благодаря скандалам.
В свое время Бьянка крутила роман с бойцом смешанных единоборств CJ Meeks, а затем изменила ему с футболистом Джейми О'Харой.
Ранее мы опубликовали фото волейболистки и легкоатлетки в купальниках. Девушки практически синхронно опубликовали соблазнительные фото в Instagram.
Также мы писали, что горячая мулатка не простила игроку "МЮ" измену. Джесси Лингард изменил Джене Фрумс, но она до последнего пыталась сохранить отношения.
Больше фото Бьянки Гаскойн.
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