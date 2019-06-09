Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Дом игрока сборной Испании ограбили пока он ездил на Фареры

9 июня, 17:45

Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты

Мората в матче с Фарерами
Мората в матче с Фарерами. Фото: AFP

Дом нападающего сборной Испании Альваро Мораты подвергся нападению грабителей, сообщает Marca. По данным источника, вооруженные люди проникли в дом испанца, пока он принимал участие в матче национальной команды против Фарерских островов. В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи. К счастью, никто из семьи Мораты не пострадал.

Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось. По данному делу открыто расследование.

Сам матч закончился гостевой победой сборной Испании со счетом – 4:1. Мората отыграл все 90 минут.

Напомним, сегодня определится победитель розыгрыша Лиги наций УЕФА: онлайн матча Португалия – Голландия. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

В первом полуфинале Португалия обыграла Швейцарию благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

А во втором полуфинале Голландия вырвала победу у Англии в дополнительное время.

Швейцарцы и англичане разыграют между собой бронзовые медали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, сборная Испании, Альваро Мората

Вы сейчас просматриваете новость " Дом игрока сборной Испании ограбили пока он ездил на Фареры". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет

Перед ним вставали на колени даже зеки

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Что делать, если у автомобиля отказали тормоза

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали милые семейные фото

Евгения Медведева и ее шикарные платья. Такой вы ее еще не видели

Видео дня. Самые женственные футболистки мира

Земляне, переселившиеся на Марс претерпят эволюционные изменения

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

Сегодня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Сборная Украины осталась без своего английского легионера перед игрой с Люксембургом

Вчера, 19:27

Лагерь сине-желтых покинул самый дорогой игрок нашей команды, которого оценивают в 20 миллионов евро

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Вчера, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

7 июня, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до полуфинала

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Объявлена первая десятка списка партии Смешко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь