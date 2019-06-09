Дом игрока сборной Испании ограбили пока он ездил на Фареры

Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты

Мората в матче с Фарерами. Фото: AFP

Дом нападающего сборной Испании Альваро Мораты подвергся нападению грабителей, сообщает Marca. По данным источника, вооруженные люди проникли в дом испанца, пока он принимал участие в матче национальной команды против Фарерских островов. В момент ограбления в доме находились супруга Мораты и их сыновья. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи. К счастью, никто из семьи Мораты не пострадал.

Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось. По данному делу открыто расследование.

Сам матч закончился гостевой победой сборной Испании со счетом – 4:1. Мората отыграл все 90 минут.

Напомним, сегодня определится победитель розыгрыша Лиги наций УЕФА: онлайн матча Португалия – Голландия. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

В первом полуфинале Португалия обыграла Швейцарию благодаря хет-трику Криштиану Роналду.

А во втором полуфинале Голландия вырвала победу у Англии в дополнительное время.

Швейцарцы и англичане разыграют между собой бронзовые медали.

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