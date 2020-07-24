Дом звезды "Ливерпуля" ограбили, пока тот праздновал чемпионство с командой

Дом полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо был ограблен, пока футболист вместе с командой отмечал завоеванное чемпионство. 22 июля "Ливерпуль" провел матч 37-го тура АПЛ против "Челси" (5:3), а после игры прямо на трибунах устроил праздничную церемонию по случаю досрочно оформленного чемпионства.

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Как сообщает Liverpool Echo, пока "Ливерпуль" отмечал свою победу в Премьер-лиге, в дом Фабиньо, где не было никого из хозяев, пробрались воры. В результате кражи со взломом был украден ряд ювелирных изделий, а также угнан автомобиль Audi RS6. Позже обнаружили в Уигане и вернули владельцу.

Владелец дома вызвал полицию рано утром 23 июля, когда вернулся домой и обнаружил, что дом ограблен. Он стал очередным игроком, чье жилье обчистили, пока он принимал участие в матче. Ранее аналогичные инциденты произошли с домами Садио Мане, Деяна Ловрена, Роберто Фирмино, Пепе Рейны и других.

В сезоне-2019/20 Фабиньо провел 39 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, что "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов, не сумев пройти мадридский "Атлетико":

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