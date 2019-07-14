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Драма на Кубке Африки: тунисцы остались за бортом финала, забив в свои ворота на 100-й минуте

14 июля, 22:06

Первым финалистом африканского чемпионата стал Сенегал. В полуфинале соперники запороли сразу два пенальти

Сенегал обыграл Тунис и стал первым финалистом футбольного Кубка африканский наций, проходящего в эти дни в Египте. Команды не сумели выявить победителя за 90 минут, завершившиеся без голов, и отыграли еще два тайма по пятнадцать минут. В итоге судьбу матча решил автогол Дилана Бронна – на 100-й минуте игры защитник Туниса срезал мяч в свои ворота.

Отметим, что исход противостояния мог быть определен и в основное время. На 75-й минуте счет мог открыть футболист сборной Туниса Фержани Сасси, но он не реализовал 11-метровый. А через пять минут пенальти был назначен уже в ворота команды Туниса, но Анри Севе также не смог забить с "точки". В обоих случаях на высоте были вратари.

  • Сенегал - Тунис – 1:0 
  • Гол: Бронн, 100 (автогол) 
  • Сенегал: Гомис - Гассама (Ваге, 110), Куяте, Кулибали, Сабали - Севе, Ндиайе (Сане, 81), Гуйе - Диатта (Сарр, 68), Ньянг (Дианье, 64), Мане
  • Тунис: Ассен – Дрэгер, Бронн, Мерья, Хаддади - Сасси (Бадри, 105), Скири, Бен-Мохамед (Шапали, 82) – Хазри, Хенисси (Шауат, 117), Мсакни  (Слити, 46)

Как сообщалось ранее, болельщики избили министра спорта Конго после вылета сборной с Кубка Африки. Фанаты не простили чиновнику ранний вылет команды с континентального первенства.

Также мы писали, что Кубок Африки отметился грязным поступком. Защитник сборной Алжира Рами Бенсебаини схватил руку ивуарийца Вильфрида Заа и ударил ей себя по лицу, после чего упал, пытаясь привлечь внимание судьи. Тем не менее, арбитр не стал наказывать игроков. В итоге, алжирцы вышли в 1/2 финала турнира, выиграв в серии пенальти.

Напомним, что европейскую Лигу наций выиграла сборная Португалии

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Тег Кубок Африки, сборная Туниса, сборная Сенегала

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Сегодня|Спорт

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