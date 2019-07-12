Болельщики избили министра спорта Конго после вылета сборной с Кубка Африки

Фанаты не простили чиновнику ранний вылет команды с континентального первенства

Министра спорта республики Конго Юга Нгуелонделе после вылета сборной страны с Кубка Африки атаковали болельщики, сообщил журналист Фарид Андер Эррера. Фанаты напали на чиновника после возвращения национальной команды из Египта и сорвали с него одежду. Сборная Конго покинула турнир после поражения от Мадагаскара (2:2, пенальти – 2:4) в 1/8 финала.

А в матче Алжир – Кот-д'Ивуар защитник сборной Алжира схватил руку Вильфрида Заа и ударил ей себя по лицу, после чего упал, но арбитр не отреагировал на провокацию. Тем не менее, Алжирцы обыграли соперника в серии послематчевых пенальти.

Ранее мы писали, что сборная Туниса без труда вышла в полуфинал Кубка Африки. В четвертьфинальном поединке тунисцы разгромили сборную Мадагаскара. В 1/2 финала тунисцы встретятся с Сенегалом, а Алжир сыграет с Нигерией.

Напомним, что ранее Египет после сенсационного вылета с Кубка Африки остался без тренера и главы федерации. Египтяне не пробились в четвертьфинал Кубка Африки впервые с 2004 года.

Ранее партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий. Хозяева турнира оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды.

Самой титулованной командой Африки является сборная Египта. "Фараоны" семь раз становились победителями Кубка Африки, правда, в последний раз в 2010 году. Действующий чемпион – Камерун.

Кстати, европейскую Лигу наций-2019 выиграла сборная Португалии:

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