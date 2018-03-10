Дубль Роналду принес победу "Реалу" над "Эйбаром"

Сегодня в 28 туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" в гостях с трудом одолел середняка "Эйбар".

Накануне встречи появилась новость, что Зинедин Зидан может дать отдохнуть лидеру команду Криштиану Роналду после тяжеленного выезда Париж, где мадридский клуб одолел "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тем не менее, Криштиану вышел на поле со стартовых минут и принес победу "сливочным", оформив дубль. Второй мяч Роналду забил уже незадолго до финального свистка.

"Эйбар" – "Реал" – 1:2

Голы: Рамис (50) – Роналду (34, 84)

Ранее мы писали, что португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившим в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. До этого в девяти поединках Лиги чемпионов кряду удавалось отличиться только форварду "Манчестер Юнайтед" Руду Ван Нистелрою (сезон-2002/03).

Интересно, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб.