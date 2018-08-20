Два футболиста "Шахтера" вызваны в молодежную сборную Бразилии

Во время международного перерыва в сентябре молодежная сборная Бразилии проведет два товарищеских матча. Сначала "селесао" сыграет с Японией, а после проведет поединок с Мексикой. На эти встречи тренерский штаб во главе Карлоса Амадеу вызвал 23 футболиста, в состав которых попали два игрока донецкого "Шахтера" – Фернандо и Сиприано.

Полный список игроков: