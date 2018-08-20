Два футболиста "Шахтера" вызваны в молодежную сборную Бразилии
Фернандо и Сиприано поедут на товарищеские матчи
Во время международного перерыва в сентябре молодежная сборная Бразилии проведет два товарищеских матча. Сначала "селесао" сыграет с Японией, а после проведет поединок с Мексикой. На эти встречи тренерский штаб во главе Карлоса Амадеу вызвал 23 футболиста, в состав которых попали два игрока донецкого "Шахтера" – Фернандо и Сиприано.
Полный список игроков:
- Вратари: Бразао ("Крузейро"), Фелипе ("Гремио"), Винисиус ("Крисиума").
- Защитники: Бруно Фухс ("Интернасиональ"), Карлос ("Коринтианс"), Эмерсон ("Атлетико Минейро"), Луан Кандидо, Витор Эдуардо (оба – "Палмейрас"), Лукас Халтер ("Атлетико Паранаенсе"), Витиньо ("Брюгге", Бельгия), Валс ("Сан-Паулу").
- Полузащитники: Алан, Менино (оба – "Палмейрас"), Аугусто ("Реал", Испания), Луан ("Сан-Паулу"), Луан Перейра ("Аваи"), Виктор Бобсин ("Гремио").
- Нападающие: Фернандо, Маркиньос Сиприано (оба – "Шахтер", Украина), Жуниор Брумадо ("Баия"), Матеус Кунья (РБ "Лейпциг", Германия), Мауро Жуниор (ПСВ, Голландия), Паулиньо ("Байер", Германия).
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