Два игрока "Динамо" покинули расположение сборной Украины, Ярмоленко и Малиновский опаздывают

Сборная Украины собралась в Харькове для подготовки к товарищеским матчам против сборных Марокко (31 мая) и Албании (3 июня). Позже стало известно, что полузащитники сборной Владимир Шепелев и Виктор Цыганков не смогут принять участие в сборе. Они приехали в национальную команду, но после обследования врачами получили неутешительный вердикт и вынуждены покинуть лагерь главной команды страны.

Вчера вечером команда провела первую совместную тренировку. Участие в тренировке приняли 18 игроков. Дело в том, что Андрей Пятов, Богдан Бутко и Тарас Степаненко с согласия тренерского штаба приняли участие в прощальном матче Александра Горяинова, который прошел в Харькове.

В расположении сборной на сегодняшний день отсутствуют еще два игрока. По просьбе дортмундской "Боруссии" и по согласованию с тренерским штабом сборной Андрей Ярмоленко принял участие в товарищеском матче своего клуба против "Лос-Анджелеса" в США (1:1). Андрей присоединится к сборной утром 25 мая. В то же время клуб Руслана Малиновского продолжает бороться за попадание в квалификацию Лиги Европы. 27 мая "Генк" проведет финальный матч плей-офф за право сыграть в еврокубках. Поэтому в Харьков полузащитник прибудет на следующий день – 28 мая.