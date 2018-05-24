Два игрока "Динамо" покинули расположение сборной Украины, Ярмоленко и Малиновский опаздывают

Сегодня, 11:25

В первой тренировке не принимали участие игроки, сыгравшие в прощальном матче Александра Горяинова

Фото ФФУ
Фото ФФУ

Сборная Украины собралась в Харькове для подготовки к товарищеским матчам против сборных Марокко (31 мая) и Албании (3 июня). Позже стало известно, что полузащитники сборной Владимир Шепелев и Виктор Цыганков не смогут принять участие в сборе. Они приехали в национальную команду, но после обследования врачами получили неутешительный вердикт и вынуждены покинуть лагерь главной команды страны.

Вчера вечером команда провела первую совместную тренировку. Участие в тренировке приняли 18 игроков. Дело в том, что Андрей Пятов, Богдан Бутко и Тарас Степаненко с согласия тренерского штаба приняли участие в прощальном матче Александра Горяинова, который прошел в Харькове.

В расположении сборной на сегодняшний день отсутствуют еще два игрока. По просьбе дортмундской "Боруссии" и по согласованию с тренерским штабом сборной Андрей Ярмоленко принял участие в товарищеском матче своего клуба против "Лос-Анджелеса" в США (1:1). Андрей присоединится к сборной утром 25 мая. В то же время клуб Руслана Малиновского продолжает бороться за попадание в квалификацию Лиги Европы. 27 мая "Генк" проведет финальный матч плей-офф за право сыграть в еврокубках. Поэтому в Харьков полузащитник прибудет на следующий день – 28 мая.
футбол, Сборная Украины, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев

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ФФУ

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