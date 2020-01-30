Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Два по 500 у Месси: "Барселона" одержала самую крупную победу при Сетьене, у Лео – юбилеи

30 января, 22:44

Месси одержал 500-ю победу в каталонском клубе и забил 500-й гол в испанских турнирах

Лионель Месси в атаке

Лионель Месси в атаке

В 1/8 финала Кубка Испании каталонская "Барселона" на своем поле разгромила "Леганес" со счетом 5:0 и легко прошла в следующую стадию вслед за мадридским "Реалом". В составе команды Кике Сетьена дубль сделал Лионель Месси, по голу забили Антуан Гризманн, Клеман Лангле и Артур.

Читайте также: "Барселона" близка к приобретению еще одного бывшего игрока "Шахтера"

Это самая крупная победа каталонской команды под руководством нового тренера Кике Сетьена. Ранее "блаугранас" с новым наставником выигрывала достаточно натужно. Но Сетьен заявлял: "Уверен, плоды нашей работы скоро будут видны на футбольном поле". Месси одержал 500 победу в каталонском клубе и забил 500 гол в испанских турнирах. Напомним, что в чемпионате Испании "Барселона" идет второй после "Реала".

Реклама

В тренде
Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью
Коби Брайант

"Барселона" — "Леганес" – 5:0
Голы: Гризманн, 4, Ленгле, 27, Месси, 59, 89, Артур, 78.
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Фирпо, 64), Видаль (Ракитич, 61), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Артур, 72), Фати.
"Леганес": Куэльяр, Росалес, Авазием, Сиовас, Тарин, Силва (Родригеш, 57), Руйбал, Оскар, Перес, Меса (Эрасо, 57), Брайтвейт (Пломер, 71).

Смотрите также обзор матча "Интер" — "Барселона" – 1:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона кубок Испании Леганес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Челси" – "Арсенал": онлайн матча чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата Англии
Прогноз, результаты и расписание 24-го тура чемпионата АнглииФутбол
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 21-го тура чемпионата Испании, турнирная таблицаФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...