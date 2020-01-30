Два по 500 у Месси: "Барселона" одержала самую крупную победу при Сетьене, у Лео – юбилеи

Месси одержал 500-ю победу в каталонском клубе и забил 500-й гол в испанских турнирах

Лионель Месси в атаке

В 1/8 финала Кубка Испании каталонская "Барселона" на своем поле разгромила "Леганес" со счетом 5:0 и легко прошла в следующую стадию вслед за мадридским "Реалом". В составе команды Кике Сетьена дубль сделал Лионель Месси, по голу забили Антуан Гризманн, Клеман Лангле и Артур.

Читайте также: "Барселона" близка к приобретению еще одного бывшего игрока "Шахтера"

Это самая крупная победа каталонской команды под руководством нового тренера Кике Сетьена. Ранее "блаугранас" с новым наставником выигрывала достаточно натужно. Но Сетьен заявлял: "Уверен, плоды нашей работы скоро будут видны на футбольном поле". Месси одержал 500 победу в каталонском клубе и забил 500 гол в испанских турнирах. Напомним, что в чемпионате Испании "Барселона" идет второй после "Реала".

Реклама

В тренде Установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью

"Барселона" — "Леганес" – 5:0

Голы: Гризманн, 4, Ленгле, 27, Месси, 59, 89, Артур, 78.

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Фирпо, 64), Видаль (Ракитич, 61), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Артур, 72), Фати.

"Леганес": Куэльяр, Росалес, Авазием, Сиовас, Тарин, Силва (Родригеш, 57), Руйбал, Оскар, Перес, Меса (Эрасо, 57), Брайтвейт (Пломер, 71).

Смотрите также обзор матча "Интер" — "Барселона" – 1:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама