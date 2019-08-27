Двое украинцев входят в топ-10 "Золотой бутсы"

Адеринсола Эсеола. Фото ФК "Кайрат"

Пока ведущие лиги только стартуют, в рейтинге "Золотой бутсы" сезона 2019/2020 лидируют игроки из чемпионатов, которые проводятся по системе весна-осень (2019). У них уже большая часть турнира позади, успели назабивать. Но все это не особо рейтинговые лиги вроде Швеции и Беларуси, и скоро этих ребят потеснят. Поскольку голы в "Золотой бутсе" весят по разному, в зависимости от места чемпионата страны в таблице коэффициентов УЕФА. Голы в чемпионатах от №1 до №5 умножаются на 2, в чемпионатах от №6 до №21 – на 1,5, с №22 и ниже – 1 гол весит 1 очко.



Сейчас в гонке за титулом лучшего бомбардира еврочемпионатов лидирует эстонский вундеркинд Эрик Сорга, наколотивший в родной Мейстрилиге 23 гола. Однако условному Месси, чтобы его обойти, достаточно будет забить 12 голов в Испании (х2=24 очка). Лионеля мы вспомнили не так уж и условно - именно он выигрывал "Золотую бутсу" три последних сезона (74, 68, 72 очка).





Голы в УПЛ умножаются на 1,5. Чтобы набрать лионелевые 68 очков, надо забить 46 голов. Нереально. У нас больше 25 не забивал никто никогда.



Пока же на виду наши легионеры. В топ-десятку рейтинга "Золотой бутсы" сейчас входят сразу двое украинцев. Виталий Квашук с 11 голами в чемпионате Беларуси (16,5 очка) и Адеринсола Эсеола c 13 голами в Казахстане (13 очков). Оба лучшие бомбардиры в этих странах.

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Мы выбрали всех украинцев, которые сейчас входят в топ-250 рейтинга - смотрите ниже в таблице. Эти игроки могли бы пригодиться и клубам-середнякам УПЛ.

Ну а в топ-лигах самый резвый старт – по 5 голов в трех первых турах - взяли трое футболистов: Роберт Левандовски ("Бавария"), Рахим Стерлинг ("МанСити"), Теему Пукки ("Норвич"). У них по 10 очков, а это уже 34-е место.

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