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Двум футболистам сборной Украины выписали премии на три миллиона

25 мая, 17:02

Андрею Лунину и Василию Кравцу заплатят за спасение "Леганеса" от вылета из высшего испанского дивизиона

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Getty Images

Испанский клуб "Леганес" выплатит всем своим игрокам по 50 тысяч евро премий за сохранение прописки в Примере. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1" со ссылкой на издание AS. Вознаграждение от руководства "огурцов" за пролонгацию места в высшем дивизионе получат и представители сборной Украины - вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец. Суммарно на их счета упадет почти три миллиона гривен. Напомним, Лунин защищал цвета "пепинерос" на правах аренды, принадлежа "Реалу", а Кравец перешел в этот испанский клуб в зимнее межсезонье из "Луго".

К данной сумме также добавятся бонусы, которые футболисты зарабатывали с декабря прошлого года. Не стоит забывать и об индивидуальных вознаграждениях, прописанных в контрактах футболистов с клубом.

Как мы писали ранее, молодежная сборная Украины с Андреем Луниным в составе удачно стартовала на чемпионате мира (U-20). Команда Александра Петракова одержала победу над американцами, хотя еще до матча не была фаворитом противостояния.

Также мы сообщали, что Зидан пригрозил уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. "Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду", – заявил француз.

Напомним, "Реал" в отсутствие Лунина провалил Лигу чемпионов:

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Тег чемпионат Испании, Леганес, Василий Кравец, Андрей Лунин

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Источник:

Канал Футбол

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