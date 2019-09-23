Дыра в 300 миллионов: у "Ювентуса" огромные проблемы из-за Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Итальянские СМИ утверждают, что "Ювентусу" необходимо получить прирост капитала на сумму 300 миллионов евро, чтобы сбалансировать свои показатели под условия финансового fair play. Как отмечается, такая ситуация в клубе возникла отчасти из-за трансфера Криштиану Роналду и его высокой заработной платы (31 миллион евро в год).

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Финансовые отчеты клуба показывают, что рост трансферных затрат за последние четыре сезона привел к огромной дыре между расходами и доходами туринцев. По этой причине клубу придется продать несколько своих звездных игроков для восстановления финансового паритета.

В списке возможных игроков под продажу называются Пауло Дибала, Блез Матюиди, Эмре Джан и Миралем Пьянич. Суммарная их стоимость согласно данным transfermarkt.com составляет 217 миллионов евро.

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Ранее мы писали, что Турция теряет одного представителя в еврокубках из-за нарушения финансового Fair Play. У "Трабзонспора" есть шанс доказать свою невиновность до 15 октября 2019 года.

Также мы писали, что следствие рекомендовало отстранить команду Зинченко от Лиги чемпионов. УЕФА подтвердил нарушение "Манчестер Сити" финансовых правил.

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