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Турция теряет одного представителя в еврокубках из-за нарушения финансового Fair Play

5 июля, 22:21

У "Трабзонспора" есть шанс доказать свою невиновность до 15 октября 2019 года

Фото: AFP

УЕФА на своем официальном сайте объявил об отстранении турецкого "Трабзонспора" от еврокубков сроком на один год. В зависимости от успехов на внутренней арене клуб пропустит один из двух сезонов – 2020/21 или 2021/22. Турки нарушили правила финансового Fair Play и за три года не смогли исправить свое положение. При этом у "Трабзонспора" есть шанс доказать свою невиновность до 15 октября 2019 года. В этом случае санкции с него будут сняты, но он получит лишь 50 % призовых за сезон-2019/20 в Лиге Европы.

Ранее мы писали, что "Фенербахче" грозит наказание от УЕФА за финансовые махинации. Турецкий клуб не попал в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Ранее мы писали, что следствие рекомендовало отстранить команду Зинченко от Лиги чемпионов. УЕФА подтвердил нарушение "Манчестер Сити" финансовых правил.

Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

Также сообщалось, что бывший клуб Андрея Шевченко исключили из Лиги Европы – решение суда. "Милан" пропустит следующий сезон в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей.

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Тег УЕФА, Лига Европы, fair play, Трабзонспор

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Советский спорт

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