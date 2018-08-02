Джанлуиджи Буффон спел на посвящении в футболисты "Пари Сен-Жермен"

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон прошел посвящение в игроки парижского клуба. Буффон спел стоя на стуле, чем рассмешил своих коллег. Итальянский вратарь исполнил песню известного певца Васко Росси "Vita spericolata" ("Отчаянная жизнь").

Ça y est, Gigi Buffon a été bizuté. Bienvenue! pic.twitter.com/ubU6v3xJgB — Booska-p.com (@booska_p) 2 августа 2018 г.

Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года, а нынешним летом покинул клуб по истечении срока действия контракта. За это время он провел 655 матчей (300 – на ноль) за "Старую синьору", с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза – Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов. Позже "ПСЖ" представил Буффона оригинальным видео.

Отметим, что Буффон пропустит три матча в еврокубках из-за дисквалификации за удаление в полуфинальном матче с "Реалом" в Лиге чемпионов прошлого сезона.

Интересно, что дебют 40-летнего голкипера в "Пари Сен-Жермен" поучился неудачным - Буффон пропустил два гола от клуба третьего дивизиона и был заменен. В итоге, "ПСЖ" проиграл – 2:4.