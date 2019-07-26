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"Его можно называть Момо": в киевском "Динамо" представили новичков команды

26 июля, 12:41

Наставник "Динамо" Александр Хацкевич охарактеризовал двух новичков команды – Караваева и Кадири

Александр Хацкевич представил новичков "Динамо"
Александр Хацкевич представил новичков "Динамо". Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич в пятницу представил новичков киевского клуба – Александра Караваева и Мохаммеда Кадири. Напомним, что Караваев перешел из "Зари", а последним клубом ганского опорника Кадири была венская "Аустрия". Оценочная трансферная стоимость футболистов, по данным transfermarkt, одинаковая – по 2,5 миллиона евро. Киевляне начнут сезон 28 июля: онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" за Суперкубок Украины.

"Я очень рад, что эти ребята оказались у нас в команде. Александр Караваев в каком-то большом представлении не нуждается. Футболист, игрок национальной сборной, который может сыграть как в защите, так и в полузащите. Я надеюсь, он добавит нам эффективности в атаке, а также надежности в обороне. Опыт и отношение к своим обязанностям у Александра на очень высоком уровне", – прокомментировал Хацкевич.

"То, что я видел, когда просматривал игры Мохаммеда Кадири – его атлетизм, игра один в один, неуступчивость. В этом плане нам давно недоставало такого футболиста. Хорошие впечатления, в том числе и от понимания, в какой клуб он попал. Да, есть отличия в требованиях в данной позиции, но все это будет, шаг за шагом. Команда его приняла, он позитивно и с улыбкой относится к работе, и это подкупает. Он добавит нам мощи в середине поля. Как в чемпионате Украины, так и на евроарене. Мы также спросили, как проще его называть, и его никнейм – Момо", – рассказал Хацкевич.

МОХАММЕД КАДИРИ

"Спасибо всем за то, что было сделано для меня. Я постараюсь продемонстрировать свой максимум и свои лучшие стороны для команды. Отдельно хочу поблагодарить тренера за доверие. Он много общается со мной, объясняет. Позиция? Я считаю, что в центре поле действовать мне очень комфортно. По сути, обе позиции по функциям мало в чем отличаются. Все зависит от тактики. Кондиции? Сейчас на всех тренировках все максимально отдаются, и мы полностью готовы к чемпионату и Лиге чемпионов как физически, так и психологически".

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ

"Я понимаю, в какой клуб пришел и какую эмблему защищаю. Я буду отдаваться полностью для достижения результата. Физически чувствую себя хорошо. Провели хорошую работу и тот фундамент, который закладывали, достаточный. С каждым днем ​​чувствую все больше сил. Этой подготовки достаточно, чтобы был запас на все игры. Тем более, что у нас достаточно тяжелый график. В целом, готовы, но начало чемпионата, разумеется, будет тяжелым, поскольку пока не было официальных игр. Но мы привыкли, такое из года в год", – сказал Караваев.

Смотрите видео, как "Динамо" побеждало "Александрию" в прошлом сезоне:

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Александр Хацкевич, Александр Караваев, Мохаммед Кадири

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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