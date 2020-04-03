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Экономия на 8 миллионов фунтов: "Манчестер Юнайтед" первым урежет зарплату в Премьер-лиге

3 апреля, 21:37

Елена Павлова

Футболисты даже рады отдать 30% от доходов - они уже придумали куда

Сегодня, 3 апреля, клубы английской Премьер-лиги провели видеоконференцию, на которой обговорили множество важных вопросов из-за остановки чемпионата из-за пандемии коронавируса. Так, представители АПЛ согласились обсудить со своими футболистами сокращение зарплат на 30%. По информации The Sun, первым клубом, который согласовал урезание заработной платы стал "Манчестер Юнайтед".

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Футболисты МЮ не только не были против, но и намерены пожертвовать эту сумму для национальной службы здравоохранения Великобритании. Отметим, что "Манчестер Юнайтед" тратит 332 млн фунтов стерлингов в год на заработную плату игроков – это самый высокий показатель за всю историю английского футбола. 30% от месячной зарплаты всех игроков – это около 8 млн фунтов.

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Гарри Магуайр

Гарри Магуайр / Фото: Reuters

Капитан клуба Гарри Магуайр уже обсудил эту идею с управляющим "Красных Дьяволов" Эдом Вудвордом. Утверждается, что защитнику удалось убедить партнеров отказаться от 30% их заработной платы за один месяц и перечислить деньги в местные больницы. И игроки полностью согласились с предложением Магуайра. Официальное объявление ожидается в ближайшее время. Футболисты МЮ считают, что они могут подать пример и другим клубам.

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" переиграл ЛАСК в Лиге Европы

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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сокращение зарплаты чемпионат Англии заработки Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр

Источник: Премьер-лига Англии

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