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"Доиграем тогда, когда будет безопасно": когда возобновится чемпионат Англии

3 апреля, 18:56

Елена Павлова

Но в планах всех сторон — полностью завершить сезон в АПЛ

Футбольные баталии на туманном Альбионе снова отложены. Английская Премьер-лига, Английская футбольная лига, а также ассоциации футболистов и тренеров выступили с совместным заявлением, в котором рассказали о сроках возобновления нынешнего сезона. Напомним, что в Англии пойдут на нарушение правил футбола ради завершения чемпионата.

В заявлении представителей английского футбола говорится следующее:

  • Матчи не будут возобновлены в начале мая. Кампания будет доиграна тогда, когда будет безопасно.
  • Из-за влияния пандемии COVID-19 дата возобновления сезона постоянно пересматривается заинтересованными сторонами.
  • АПЛ тесно сотрудничает со всем профессиональным футболом в Англии, а также с правительством, государственными учреждениями и другими структурами, чтобы найти совместное решение.
  • План всех сторон — полностью завершить кампанию. Это касается не только матчей Премьер-лиги, Чемпионшипа и более низких лиг, но и Кубка Англии.
  • Возобновление сезона возможно только при полной поддержке правительства и медиков.

Фото: Reuters/Matthew Childs

Фото: Reuters/Matthew Childs

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Также о коронавирусе в Лондоне рассказал легенда "Динамо" Сергей Балтача: "Мы шарахаемся от соседей. Соседи шарахаются от нас". Обладатель Кубка Кубков-1986, давно проживающий в Лондоне, рассказал о покупке туалетной бумаги и коронавирусе-2.

Добавим, что в Англии хотели возобновить чемпионат в мае, несмотря на риски, – на кону огромные деньги. Премьер-лига потеряет огромные деньги от телетрансляторов, если сезон не завершится в указанный срок.

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остановка чемпионат Англии коронавирус

Источник: Премьер-лига Англии

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