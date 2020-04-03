"Доиграем тогда, когда будет безопасно": когда возобновится чемпионат Англии

Но в планах всех сторон — полностью завершить сезон в АПЛ

Футбольные баталии на туманном Альбионе снова отложены. Английская Премьер-лига, Английская футбольная лига, а также ассоциации футболистов и тренеров выступили с совместным заявлением, в котором рассказали о сроках возобновления нынешнего сезона. Напомним, что в Англии пойдут на нарушение правил футбола ради завершения чемпионата.

В заявлении представителей английского футбола говорится следующее:

Матчи не будут возобновлены в начале мая. Кампания будет доиграна тогда, когда будет безопасно.

Из-за влияния пандемии COVID-19 дата возобновления сезона постоянно пересматривается заинтересованными сторонами.

АПЛ тесно сотрудничает со всем профессиональным футболом в Англии, а также с правительством, государственными учреждениями и другими структурами, чтобы найти совместное решение.

План всех сторон — полностью завершить кампанию. Это касается не только матчей Премьер-лиги, Чемпионшипа и более низких лиг, но и Кубка Англии.

Возобновление сезона возможно только при полной поддержке правительства и медиков.

Фото: Reuters/Matthew Childs Реклама

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Добавим, что в Англии хотели возобновить чемпионат в мае, несмотря на риски, – на кону огромные деньги. Премьер-лига потеряет огромные деньги от телетрансляторов, если сезон не завершится в указанный срок.

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