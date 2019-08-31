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Экс-динамовец не спас клуб россиянина от поражения на Кипре, пропустив два гола с пенальти

31 августа, 13:35

Артур Рудько потерпел свою первую неудачу в качестве вратаря кипрской команды "Пафос"

Артур Рудько

Артур Рудько / Фото: Instagram

Экс-голкипер киевского "Динамо" Артур Рудько пропустил два мяча в матче второго тура чемпионата Кипра. "Пафос" украинца дома проиграл вице-чемпиону страны – команде АЕК из Ларнаки – со счетом 0:2. В воротах Артура Рудько дважды с пенальти расписался македонец Иван Тричковски.

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Тем не менее агент Рудько – друг Артема Милевского Александр Панков – похвалил Артура за этот матч. "Артуро был вчера на высоте, и стал лучшим игроком своей команды, – написал у себя в Instagram Панков. – Второй матч экс-динамовец проводит на очень высоком уровне. АЕК смог забить в ворота "Пафоса" только с пенальти. Двигаемся дальше, ведь это только вторая игра".

INSTAGRAM

Отметим, что дебютный матч Артура Рудько за "Пафос" неделей ранее завершился гостевой победой его команды над "Неа Саламиной" со счетом 2:1.

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Напомним, 27-летний голкипер, который был основным вратарем "Динамо" при Сергее Реброве, перебрался в восьмую команду Кипра в конце июня. Хозяином "Пафоса", за который выступает Рудько, является россиянин Сергей Ломакин.

Как мы писали ранее, Рудько рассказал, почему ушел из "Динамо" к россиянину. "Дальше оставаться в "Динамо" не было смысла, надо играть, иначе так скоро можно вообще закончить карьеру. В силу различных обстоятельств шансов в Киеве у меня было мало", – заявил Рудько.

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Динамо Киев чемпионат Кипра Артур Рудько

Источник: Сегодня|Спорт

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