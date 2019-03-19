Экс-форвард сборной Украины: Шансы с Португалией есть – Роналду сдает понемногу позиции
Андрей Воробей поделился ожиданиями от старта нашей команды в отборе на чемпионат Европы
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей в развивающей футбольной программе "Футбик" рассказал о предстоящем матче сборной Украины против Португалии в отборе на Евро-2020.
"Шансы есть. Португалия – хороший соперник. Многие говорят и думают, что шансов мало. Однако я верю в нашу сборную. Потому что сейчас действительно собрались хорошие исполнители, Марлоса добавил креатива в игре. Сейчас очень много талантливой молодежи. Я думаю, что нам по силам. Тем более, что сейчас это уже не тот Роналду. Сдает понемногу позиции. Поэтому шансы есть, и шансы хорошие. Я считаю, что 50 на 50. Я верю, что у нас все должно получиться", – признался Воробей.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Криштиану Роналду забил три гола "Атлетико" и помог своему клубу выйти в четвертьфинал после гостевого поражения.
Кстати, сегодня получил вызов в сборную Украины Жуниор Мораес. Накануне бразильский форвард "Шахтера" принял украинское гражданство. Футболист, который уже семь лет живет в нашей стране и связывает свое будущее с Украиной, прибудет в расположение "сине-желтых" утром во вторник.
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