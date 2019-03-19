Официально: Жуниор Мораес вызван в сборную Украины
Бразилец, на днях получивший украинский паспорт, живет в нашей стране уже семь лет и связывает с ней свое будущее
После подтверждения информации о получении нападающим "Шахтера" Жуниором Мораесом гражданства Украины главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока в сборную Украины. Футболист, который уже семь лет живет в нашей стране и связывает свое будущее с Украиной, прибудет в расположение "сине-желтых" утром во вторник.
Жуниор познакомится с коллективом на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером новичок главной команды примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной Украины.
В пятницу, 22 марта, сборная Украины на выезде сыграет с Португалией на старте отбора на Евро-2020, а в понедельник, 25 марта, состоится поединок с Люксембургом.
В апреле 2016-го Мораес говорил в интервью "Сегодня":
- Об отношениях с бразильцами "Шахтера" (тогда он играл в "Динамо"): "Это на поле у нас "белая" война, а в жизни со всеми дружу - Марлос, Бернард... Сейчас больше общаемся с Тайсоном и Фредом".
- О первом, что удивило в Украине: "Я всегда улыбаюсь, при встрече протягиваю руку, а здесь люди этого пугаются и иногда даже отходят немного".
- О его обворованной квартире: "Ничего. Это всего лишь вещи, которым всегда найдется замена. Я пришел в этот мир голым, так и уйду из него".
- О возможном украинском паспорте: "Мы уже адаптировались, привыкли к культуре. Когда все уезжали из Украины, мы с семьей остались, хоть у меня и были предложения из других стран. Но кричать везде, что сменю гражданство, не хочу".
Гражданином Украины Мораес стал указом президента от 15 марта 2019-го. Вчера Мораес написал в Instagram: "Вдячний UA" с сердечком.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Официально: Жуниор Мораес вызван в сборную Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жуниор Мораес: "Украина – страна, которую мы с семьей выбрали для жизни"
Форвард "Шахтера" прокомментировал получение украинского гражданства