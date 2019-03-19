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Официально: Жуниор Мораес вызван в сборную Украины

Сегодня, 10:20

Бразилец, на днях получивший украинский паспорт, живет в нашей стране уже семь лет и связывает с ней свое будущее

Жиниор Мораес
Жиниор Мораес. Фото: Instagram
Официально: Жуниор Мораес вызван в сборную Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0a6/354/5c90a63543f1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0a6/354/5c90a63543f1d.jpg Футбол Бразилец, на днях получивший украинский паспорт, живет в нашей стране уже семь лет и связывает с ней свое будущее

После подтверждения информации о получении нападающим "Шахтера" Жуниором Мораесом гражданства Украины главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение пригласить игрока в сборную Украины. Футболист, который уже семь лет живет в нашей стране и связывает свое будущее с Украиной, прибудет в расположение "сине-желтых" утром во вторник.

Жуниор познакомится с коллективом на теоретическом занятии, которое состоится до обеда. Вечером новичок главной команды примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной Украины.

В пятницу, 22 марта, сборная Украины на выезде сыграет с Португалией на старте отбора на Евро-2020, а в понедельник, 25 марта, состоится поединок с Люксембургом.

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  • Об отношениях с бразильцами "Шахтера" (тогда он играл в "Динамо"): "Это на поле у нас "белая" война, а в жизни со всеми дружу - Марлос, Бернард... Сейчас больше общаемся с Тайсоном и Фредом".
  • О первом, что удивило в Украине: "Я всегда улыбаюсь, при встрече протягиваю руку, а здесь люди этого пугаются и иногда даже отходят немного".
  • О его обворованной квартире: "Ничего. Это всего лишь вещи, которым всегда найдется замена. Я пришел в этот мир голым, так и уйду из него".
  • О возможном украинском паспорте: "Мы уже адаптировались, привыкли к культуре. Когда все уезжали из Украины, мы с семьей остались, хоть у меня и были предложения из других стран. Но кричать везде, что сменю гражданство, не хочу".

Гражданином Украины Мораес стал указом президента от 15 марта 2019-го. Вчера Мораес написал в Instagram: "Вдячний UA" с сердечком.

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Тег гражданство, Сборная Украины, Шахтер Донецк, Жуниор Мораес

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Сегодня|Спорт

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