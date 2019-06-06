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Экс-футболист "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач после скитаний по миру умер в Харькове

6 июня, 12:03

В Харькове скончался бывший игрок "Металлиста" и "Динамо" Борис Деркач, который выигрывал два Кубка СССР

Борис Деркач. Фото "Фокус"
Борис Деркач. Фото "Фокус".

В Харькове на 56-м году жизни скончался бывший защитник местного "Металлиста", московского ЦСКА и киевского "Динамо" Борис Деркач. За свою карьеру он выигрывал два Кубка СССР (в 1988-м и 1990 годах).

Борис прославился не столько своей спортивной карьерой, сколько тем, что было после нее. В 90-е годы он был активным участником организованной преступной группировки в Будапеште и получил длительный тюремный срок. Еще находясь под следствием, Деркач совершил неудачную попытку побега из тюрьмы.

На свободу бывший футболист вышел лишь в 2005 году. Стал работать скаутом в ФК "Металлист" (Харьков), женился, стал отцом двоих детей. Однако в определенный момент Борис снова пустился во все тяжкие: алкоголь, азартные игры… В итоге Деркач потерял работу и семью, а несколько лет назад отправился на заработки в Камбоджу, откуда перебрался в Малайзию. Собственное 55-летие футболист встретил в январе этого года в Куала-Лумпуре в неприглядном статусе бомжа. А весной Деркач был госпитализирован в тяжелом состоянии, но малайским медикам удалось спасти ему жизнь

Благодаря усилиям сотрудников Посольства Украины в Малайзии, а также нашему МИД футболиста с трагической судьбой удалось вернуть на родину. 30 апреля Деркач прилетел в Украину. От помощи, которую ему предложили ФК "Металлист 1925" и Харьковская областная государственная администрация, Борис по неизвестным причинам отказался. Деркач проживал на квартире у своих знакомых, где и скончался в мае. Тело футболиста погребено на одном из харьковских кладбищ.

Ранее мы писали, что в Африке футболист умер на следующий день после слов "Врачи говорили мне, что я умру". Фати Папи потерял сознание в матче чемпионата ЮАР, спасти футболистам врачам не удалось.

Напомним, что бывший клуб Деркача "Динамо" в последнем туре чемпионата Украины обыграл "Александрию" на выезде со счетом 2:0

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Тег футболист, Динамо Киев, Металлист Харьков

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Источник:

Фокус

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