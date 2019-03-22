Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы, он отбыл срок за связи с несовершеннолетней

Адам Джонсон отбыл только половину от назначенного судом срока

Фото: AFP

Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы, он отбыл срок за связи с несовершеннолетней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e7f/7a9/5c7e7f7a93ff3.jpg 2019-03-22T13:08:07+02:00 Футбол Адам Джонсон отбыл только половину от назначенного судом срока

Экс-полузащитник "Сандерленда" и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере, сообщает ITV. Футболист отбыл около половины назначенного наказания. В 2016 году Джонсон был приговорен к шести годам тюремного заключения за сексуальное насилие в отношении 15-летней школьницы. После признания игрока виновным "Сандерленд" разорвал контракт с футболистом.

Джонсон в суде признал вину по двум пунктам, признавшись, что соблазнил 15-летнюю девочку через интернет и целовал ее, при этом 28-летний футболист отрицал другие два пункта обвинения в сексуальной связи с несовершеннолетней. Ранее мы писали, что осужденного футболиста Адама Джонсона в тюрьме угрожают порезать бритвой.

Джонсон перешел в "Сандерленд" из "Манчестер Сити" в 2012 году и провел за "черных котов" более 100 матчей. Ранее он также выступал за "Мидлсбро", "Лидс" и "Уотфорд". В составе сборной Англии хавбек провел 12 игр и забил два гола.

Ранее мы писали, что футболист угодил в тюрьму за торговлю бывшей женой. Томаш Ржепка подчеркнул, что к подобному шагу его подтолкнуло то обстоятельство, что ему не удавалось увидеть сына.

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