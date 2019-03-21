Экс-футболист сборной Украины: "Пик конфликта с Россией прошел, дальше должно наступить потепление"
По мнению агента, украинские футболисты без проблем могут ехать играть в России
Бывший футболист сборной Украины Сергей Серебренников, работающий агентом в Бельгии, считает, что в ближайшее время украинские футболисты смогут спокойно играть в России, ведь, по его словам, "пик конфликта прошел". Сейчас в различных российских лигах выступают 50 украинцев, самыми известными из которых являются Ярослав Ракицкий и Олег Данченко.
"Мне кажется, ситуация нормализуется. Пик конфликта прошел, дальше должно наступить потепление. Понятно, что близких отношений не будет, но футболисты смогут приезжать, я в этом не вижу ничего плохого", – заявил агент.
Также он считает, что защитника санкт-петербуржского "Зенита" Ярослава Ракицкого не вызвали в сборную Украины из-за общественного давления. Ранее мы писали, что Коноплянке не хватает в сборной Украины защитника "Зенита".
"Да, ведущего центрального защитника, но это все из-за резонанса. Не вызвали сейчас, но в будущем это может поменяться", – считает Серебренников.
Напомним, что Серебренников родился в Улан-Удэ и даже вызывался в сборную России, а украинское гражданство принял только после переезда в киевское "Динамо". На его счету 12 матчей за сине-желтых и один забитый мяч.
"Мне сложно передать мотивацию людей, которые сделали предложение, но "Динамо" тогда было базовым клубом сборной. Грубо говоря, если ты играешь в "Динамо", то почти автоматически играешь за сборную. Яшкин, Кормильцев и я получили такое предложение. У нас было время подумать, я руководствовался спортивной мотивацией. Очень хотел поиграть на уровне сборных. Не думаю, что меня бы позвали в сборную России. В нынешней политической ситуации это кажется диким, но тогда не было чем-то необычным. Как бы банально это не звучало, но я родился и вырос в СССР", – вспоминает ту ситуацию экс-футболист.
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