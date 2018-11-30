Экс-игрок "Динамо" признан лучшим в Лиге Европы

Голландский полузащитник Джермейн Ленс, выступающий за турецкий "Бешикташ", признан лучшим футболистом пятой игровой недели группового этапа Лиги Европы, сообщается на сайте УЕФА. "Бешикташ" в четверг обыграл на выезде норвежский "Сарпсборг" со счетом 3:2, а Ленс сделал дубль, а также отдал голевую передачу на Вагнера Лава.

Как отмечается, Ленс победил в голосовании на сайте турнира, где его соперниками были полузащитник итальянского "Милана" Хакан Чалханоглу, форвард английского "Челси" Оливье Жиру и хавбек португальского "Спортинга" Бруну Фернандеш.

Джермейн Ленс в 2013-2015 годах выступал в составе киевского "Динамо", за которое в 49 матчах забил 10 голов. Именно из Киева Ленс переехал в английский "Сандерленд", а оттуда – в аренду в турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ". С последним клубом в 2018 году Ленс подписал полноценный контракт.

Ранее мы писали, что два футболиста "Шахтера" попали в сборную пятого тура Лиги чемпионов. Полузащитник Тайсон забил два мяча и отдал результативный пас, а игравший на позиции левого вингера номинальный защитник Исмаили записал себе в актив гол и результативную передачу.