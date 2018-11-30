Экс-игрок "Динамо" признан лучшим в Лиге Европы

Сегодня, 20:06

Джермейн Ленс забил два гола и сделал результативную передачу в пятом туре Лиги Европы

Джермейн Ленс. Фото bjk.com.tr
Джермейн Ленс. Фото bjk.com.tr

Голландский полузащитник Джермейн Ленс, выступающий за турецкий "Бешикташ", признан лучшим футболистом пятой игровой недели группового этапа Лиги Европы, сообщается на сайте УЕФА. "Бешикташ" в четверг обыграл на выезде норвежский "Сарпсборг" со счетом 3:2, а Ленс сделал дубль, а также отдал голевую передачу на Вагнера Лава.

Как отмечается, Ленс победил в голосовании на сайте турнира, где его соперниками были полузащитник итальянского "Милана" Хакан Чалханоглу, форвард английского "Челси" Оливье Жиру и хавбек португальского "Спортинга" Бруну Фернандеш.

Джермейн Ленс в 2013-2015 годах выступал в составе киевского "Динамо", за которое в 49 матчах забил 10 голов. Именно из Киева Ленс переехал в английский "Сандерленд", а оттуда – в аренду в турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ". С последним клубом в 2018 году Ленс подписал полноценный контракт.

Ранее мы писали, что два футболиста "Шахтера" попали в сборную пятого тура Лиги чемпионовПолузащитник Тайсон забил два мяча и отдал результативный пас, а игравший на позиции левого вингера номинальный защитник Исмаили записал себе в актив гол и результативную передачу.
Бешикташ, Лига Европы, Джермейн Ленс

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Источники:

Сегодня|Спорт, UEFA.com

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