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Экс-игрок "Ливерпуля" стал одноклубником Малиновского

Сегодня, 10:25

Мартин Шкртел перебрался в Италию

Матрин Шкртел

Матрин Шкртел

Центральный защитник Мартин Шкртел подписал годичный контракт с "Аталантой", сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на год, до июня 2020 года.

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Шкртел присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с Фенербахче.  В последнее время словацкий защитник пребывал в статусе свободного агента, а последние три сезона он отыграл в составе турецкого клуба. В минувшей кампании на счету 34-летнего защитника 36 матчей за Канареек, в которых он забил один мяч.

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Шкртел известен в первую очередь по выступлениям за "Ливерпуль" – в составе "Красных" словак отыграл восемь лет. До "Ливерпуля" он играл в "Тренчине" и "Зените".

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Отметим, что украинский новобранец "Аталанты", обошедшийся бергамцам в 13,7 миллиона евро, вскоре станет отцом.  Жена чемпиона Бельгии Руслана Малиновского родит футболисту девочку. На днях Роксана Малиновская призналась, что ее животику уже шесть месяцев.

Как мы уже писали, конкурент сравнил Малиновского с двукратным победителем Лиги чемпионов. Полузащитнику "Аталанты" Ремо Фройлеру украинец по телосложению напомнил знаменитого Джердана Шакири

Смотрите, как Малиновский забивал за "Генк"

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чемпионат Италии Аталанта Мартин Шкртел

Источник: Сегодня|Спорт

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