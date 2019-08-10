Экс-игрок "Ливерпуля" стал одноклубником Малиновского

Матрин Шкртел

Центральный защитник Мартин Шкртел подписал годичный контракт с "Аталантой", сообщил официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на год, до июня 2020 года.

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Шкртел присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с Фенербахче. В последнее время словацкий защитник пребывал в статусе свободного агента, а последние три сезона он отыграл в составе турецкого клуба. В минувшей кампании на счету 34-летнего защитника 36 матчей за Канареек, в которых он забил один мяч.

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Шкртел известен в первую очередь по выступлениям за "Ливерпуль" – в составе "Красных" словак отыграл восемь лет. До "Ливерпуля" он играл в "Тренчине" и "Зените".

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Отметим, что украинский новобранец "Аталанты", обошедшийся бергамцам в 13,7 миллиона евро, вскоре станет отцом. Жена чемпиона Бельгии Руслана Малиновского родит футболисту девочку. На днях Роксана Малиновская призналась, что ее животику уже шесть месяцев.

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