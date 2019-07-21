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Заявление конкурента: Малиновского сравнили с двукратным победителем Лиги чемпионов

21 июля, 13:11

Полузащитнику "Аталанты" Ремо Фройлеру украинец по телосложению напомнил знаменитого Джердана Шакири

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский. Фото: AFP

Руслан Малиновский продолжает обживаться в "Аталанте", куда перешел за 13,7 миллиона евро из бельгийского "Генка". Не прошло и недели после этого трансфера, а украинец уже удостоился лестных отзывов от своих новоиспеченных одноклубников. А если конкретнее, то от своего конкурента за место в основном составе – полузащитника Ремо Фройлера.

"Мне бы хотелось встретиться в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити", – заявил изданию Tuttosport Ремо Фройлер. - Эта команда показывает удивительный футбол, Гвардиола – тренер, который мне очень нравится. Что касается наших трансферов, то уверен, что подписание Муриеля и Малиновского сделает нашу команду лучше. Они оба сильные футболисты. С Русланом раньше мы не встречались. У него сильный удар с левой ноги, а телосложение напоминает Шакири, но Малиновский выше".

Отметим, что Джердан Шакири является главной звездой швейцарского футбола. Он выиграл Лигу чемпионов-2019 с "Ливерпулем", а шестью годами ранее триумфовал в главном еврокубковом турнире в составе "Баварии".

Смотрите, как забивает Шакири

Смотрите, как забивает Малиновский

Как мы писали ранее, Малиновский выдал феерический дебют за "Аталанту". Бергамцы проводили контрольный поединок против "Брусапорто". Украинец появился на поле в стартовом составе и отыграл 45 минут, а незадолго до перерыва отличился забитым мячом, реализовав пенальти. Также на счету Руслана результативная передача на Омара Колли. Общий счет матча - 9:0.

Также сообщалось, что капитан "Аталанты" поприветствовал Малиновского на украинском. "Ласкаво просимо", – написал аргентинец Алехандро Гомес на своей странице в Instagram и прикрепил фото с Русланом.

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Тег Аталанта, Руслан Малиновский

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Канал Футбол

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