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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" поддержал смертные казни

Сегодня, 22:51

Андрей Канчельскис очень категоричен

Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис / Фото: Instagram

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" поддержал смертные казни https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%81 Футбол Андрей Канчельскис очень категоричен

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, как чудом избежал уголовного преследования в Саудовской Аравии после попытки провезти бутылку вина, приготовленную в подарок саудовскому принцу.

"Не подумал, положил в багаж, хотели арестовать. Приехал представитель клуба, с трудом отмазал. На уточняющий вопрос журналиста, пьет ли саудовский принц вино, спортсмен предположил, что мог бы и попробовать, поскольку и "ему и его детям не чужда западная цивилизация".

Отвечая на вопрос о том, действительно ли он считает, что смертная казнь – это правильно, он ответил:

"В этом случае да. Казненные завезли в страну много наркотиков. Знали, что если поймают, казнят? Знали. Все равно пошли на это? Да. Поймали и казнили, что тут неправильного?.Интересно было. Очень поучительно и правильно".

Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.

Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов. 

Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом": 

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смертная казнь Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис

Источник: Матч ТВ

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