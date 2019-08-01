Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" поддержал смертные казни

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, как чудом избежал уголовного преследования в Саудовской Аравии после попытки провезти бутылку вина, приготовленную в подарок саудовскому принцу.
"Не подумал, положил в багаж, хотели арестовать. Приехал представитель клуба, с трудом отмазал. На уточняющий вопрос журналиста, пьет ли саудовский принц вино, спортсмен предположил, что мог бы и попробовать, поскольку и "ему и его детям не чужда западная цивилизация".
Отвечая на вопрос о том, действительно ли он считает, что смертная казнь – это правильно, он ответил:
"В этом случае да. Казненные завезли в страну много наркотиков. Знали, что если поймают, казнят? Знали. Все равно пошли на это? Да. Поймали и казнили, что тут неправильного?.Интересно было. Очень поучительно и правильно".
Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку "Реалу" по просьбе Зидана. Но после слов Райолы от этой идеи отказались.
Также добавим, что "Красные дьяволы" договорились с Лестером о покупке защитника сборной Англии. Это будет один из рекордных трансферов.
Смотрите обзор поединка между "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилдом":
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