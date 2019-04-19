Экс-игрок "МанСити" Яя Туре: "Почему я в Киеве? Приехал подписать контракт с "Динамо"
Ивуарийский футболист прибыл на мастер-класс для детей, а его контракт с киевлянами оказался шуткой
Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, который в свое время выступал в чемпионате Украины за донецкий "Металлург", провел мастер-класс для юных воспитанников динамовской академии. После занятия с детьми ивуариец пообщался с журналистами и рассказал о своем визите в Киев.
"Почему я здесь? Приехал подписать контракт с "Динамо". Шучу! На самом деле "Динамо" – очень гостеприимный клуб. Для меня приезд сюда – особые эмоции. Я провел время с детьми и попытался передать им что-то особенное, чему-то их научить.
Я получил классные эмоции. Попробовал себя в работе с детьми и осознал, как это трудно. Нужно всегда заботиться о своих игроках. Когда я стал взрослым футболистом, то уже сам о себе заботился. Но если ты тренер, то тебе нужно постоянно контролировать команду, передавать ей свое видение игры. Это непросто.
Думаю, что и детям было интересно. Когда я вижу, как дети смотрят на меня, как слушают, что я говорю – я вижу, что они хотят достигать большего. Возможно они смогут стать немножко лучше, пообщавшись со мной.
Мои планы на будущее? Я не знаю, буду с вами искренен. Я все еще могу играть, делать на поле определенные полезные вещи. Возможно скоро я сообщу какие-то новости по этому поводу", – сказал Туре.
Предыдущим клубом 35-летнего Туре был греческий "Олимпиакос". Сейчас полузащитник находится в поисках новой команды.
Ранее мы писали, что лучший футболист Африки обвинил Украину в расизме: откровения экс-одноклубника Зинченко. Яя Туре пожаловался, что в чемпионате Украины его оскорбляли болельщики собственной команды.
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