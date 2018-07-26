Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру в Финляндии

Вчера, 18:11

Его новая команда ведет борьбу за сохранение прописки в высшей лиге

Денис Олейник вместе с другими новичками клуба. Фото sjk.fi
Денис Олейник вместе с другими новичками клуба. Фото sjk.fi

Украинский нападающий Денис Олейник продолжит карьеру в финском клубе "Сейняйоки" (СИК). 31-летний футболист подписал трудовой договор до конца текущего сезона с опцией продления сотрудничества.

Воспитанник "Динамо" в Украине успел поиграть за "Арсенал", "Металлист" и "Днепр", после чего отправился в Голландию.

Олейник довольно успешно выступал за "Витесс", а в 2016 году заключил контракт с немецким "Дармштадтом", где также играли Артем Федецкий и Игорь Березовский. Карьера в Бундеслиге у нашей тройки на задалась и по завершении прошлого сезона все они покинули команду.

После этого Олейник вернулся в Украину и подписал контракт с перволиговой "Десной" из "Чернигова" до конца 2017 года с правом продления, но по истечении соглашения стороны решили не продолжать сотрудничество. Вторую часть прошлого сезона Олейник выступал в "Гелиосе" из Харькова, представляющий Первую лигу.

Чемпионат Финляндии находится в самом разгаре. После 20 туров "Сейняйоки" занимает 9-е место из 12 команд и всего на четыре очка оторвался от зоны вылета.
футбол, Денис Олейник, чемпионат Финляндии, СИК Финляндия

Вы сейчас просматриваете новость "Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру в Финляндии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

ua-football, Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото uefa.com

Расписание и результаты второго отборочного раунда Лиги Европы

Сегодня, 00:41

Список все матчей отборочного раунда еврокубка и их результаты

Футбол

Фото ФФУ

Украина разгромно проиграла Португалии в полуфинале Евро-2018

Вчера, 16:57

Наша команда полностью провалила первый тайм
Загрузка...

Футбол

Фото ФК "Мариуполь"

"Мариуполь" стартует в Лиге Европы: где смотреть матч против "Юргордена"

Вчера, 19:03

Список тансляций матча второго отборочного раунда Лиги Европы на ТВ и в интернете

Футбол

Прямая трансляция полуфинала Евро-2018 Украина - Португалия

Вчера, 14:56

Чемпионат Европы среди футболистов в возрасте до 19 лет

Футбол

Дерлис Гонсалес. Фото ФК "Динамо"

Дерлис Гонсалес зарабатывает в "Динамо" 110 тысяч долларов в месяц

Вчера, 12:59

Стали известны условия контракта парагвайского полузащитника

Футбол

У Японии поменялся тренер. Фото AFP

Сборная Японии после ЧМ-2018 назвала имя нового тренера

Вчера, 12:22

Работать с командой будет бывший наставник молодежной команды Хадзимэ Мориясу
Загрузка...