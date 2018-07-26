Экс-игрок сборной Украины продолжит карьеру в Финляндии

Его новая команда ведет борьбу за сохранение прописки в высшей лиге

Украинский нападающий Денис Олейник продолжит карьеру в финском клубе "Сейняйоки" (СИК). 31-летний футболист подписал трудовой договор до конца текущего сезона с опцией продления сотрудничества.

Воспитанник "Динамо" в Украине успел поиграть за "Арсенал", "Металлист" и "Днепр", после чего отправился в Голландию.

Олейник довольно успешно выступал за "Витесс", а в 2016 году заключил контракт с немецким "Дармштадтом", где также играли Артем Федецкий и Игорь Березовский. Карьера в Бундеслиге у нашей тройки на задалась и по завершении прошлого сезона все они покинули команду.

После этого Олейник вернулся в Украину и подписал контракт с перволиговой "Десной" из "Чернигова" до конца 2017 года с правом продления, но по истечении соглашения стороны решили не продолжать сотрудничество. Вторую часть прошлого сезона Олейник выступал в "Гелиосе" из Харькова, представляющий Первую лигу.

Чемпионат Финляндии находится в самом разгаре. После 20 туров "Сейняйоки" занимает 9-е место из 12 команд и всего на четыре очка оторвался от зоны вылета.