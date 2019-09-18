Экс-жена Тимощука рассказала, как продала мужа за 13 миллионов долларов

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук / Фото: Facebook

Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, как Тимощук, ныне тренер "Зенита", в свое время стал игроком "Баварии". По словам Надежды, именно она вела переговоры по трудоустройству экс-капитана сборной Украины в мюнхенский гранд-клуб, которые увенчались подписанием контракта – Анатолий в 2009-м стал игроком "Баварии" за 13 миллионов долларов.

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- И что, хотите сказать, что трансфер Тимощука в "Баварию" организовали вы?- поинтересовались у Надежды Навроцкой журналисты.

- Ну, здрасьте. Конечно, я, а кто же? Не верите, спросите у Ули Хенесса или Карла-Хайнца Румменигге. Узнайте, как они купили Тимощука. Только не из прессы, которая писала, что мюнхенцы сами вышли на Толика после победы "Зенита" над "Баварией" в Кубке УЕФА.

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- А как было на самом деле?

- На самом деле я через знакомых, через десятые руки вышла на… водителя одного из руководителей "Баварии". Задача была такой: между делом спросить, не будет ли клубу интересен Тимощук, и передать контакты его представителей. Так и сделала.

- И что, водитель потом спросил у Хенесса, не нужен ли "Баварии" случайно Тимощук?

- Как именно он это узнал, мне неизвестно. Но вскоре мы получили ответ из Мюнхена, что там готовы вести переговоры. Тогда уже составили официальный запрос, все, как полагается. Прилетели в отель, где разместилась "Бавария" на выезде, и там встретились лично с Хенессом и его помощниками и еще тем человеком, который до этого вывел меня на водителя.

- Тот парень за комиссией пришел?

- Да почему? Любой захочет посидеть с умным видом на встрече с боссами "Баварии"… Хотя Хенесс говорил, что не в правилах клуба приглашать возрастных игроков, процесс пошел. Мы прилетали на переговоры еще раз пять и в итоге пришли к консенсусу, – рассказала экс-жена Тимощука.

Как мы писали ранее, немецкие власти взялись за Тимощука: открыто два уголовных дела. "Это уже не он против меня – я против него. Это государство Германия, а конкретнее, прокуратура Баварии против Анатолия Тимощука. Одна статья – за неуплату алиментов. Другое уголовное дело – за мошенничество", – рассказала Навроцкая.

Также сообщалось, что на Донбассе погиб сводный брат экс-жены Анатолия Тимощука. Максим Гринчишин был командиром зенитно-ракетного взвода.

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