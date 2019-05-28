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Экс-звезда "Барселоны" Хави стал главным тренером катарского клуба "Аль-Садд"

28 мая, 16:04

Хави выступал в чемпионате Катара с 2015 года и завершил карьеру игрока по окончании этого сезона

Хави
Хави. Фото: Reuters

Экс-полузащитник Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании, возглавил "Аль-Садд", за который ранее выступал, информирует официальный Twitter катарского футбольного клуба. 39-летний испанец провел свой прощальный матч 20 мая.

В прошедшем сезоне Хави выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Для его команды этой 14-й титул в истории.

Отметим, что в составе "Барселоны" Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – испанский Суперкубок. Также он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. А со сборной Испании знаменитый полузащитник в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.

Ранее мы писали, что легенда "Барселоны" Хави забил гол красивым ударом со штрафного в азиатской Лиге чемпионов. "Аль-Садд" и "Пахтакор" выступают в группе D Лиги чемпионов Азии вместе с "Персеполисом" (Иран) и "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия).

Напомним, бывшая команда Хави "Барселона" завершила нынешний евросезон поражением от "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов:

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Тег Хави, чемпионат Катара, Аль-Садд

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