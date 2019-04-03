Эксперт о Кубке Украины: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо"

Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами

Матч грандов состоится в Харькове. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Эксперт о Кубке Украины: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4de/fe6/5ca4defe6fd39.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4de/fe6/5ca4defe6fd39.jpg 2019-04-03T19:27:51+03:00 Футбол Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами

Уже в это воскресенье в Харькове "Шахтер" и "Динамо" сыграют в четвертьфинале Кубка Украины. Своими ожиданиями от противостояния поделился экс-защитник "горняков" и киевлян Александр Сопко.

- У "Шахтера" после предыдущего сезона больше завоёванных кубков, чем у "Динамо". Будет ли это дополнительно мотивировать киевлян?

- Нет, есть масса других раздражителей, которые сильнее воздействуют на игру между двумя этими командами. Статистика, я думаю занимает последнюю строчку в ряду этих мотивирующих раздражителей.

- В случае поражения в четвертьфинале кубка, "Динамо" может в сезоне остаться без трофеев. Создает ли это дополнительное давление на киевский клуб?

- А вот эта перспектива, остаться без трофеев в сезоне, будет весомым раздражителем для "Динамо", потому что позиции выиграть чемпионат более выгодные у "Шахтера", там серьезная фора у "горняков". Поэтому есть надежда на кубок, конкретно в этой игре для "Динамо" может открыться дорога к завоеванию трофея. Для Хацкевича и для клуба это очень важно. Этот факт будет более весомым, чем предыдущий фактор статистики.

- Кто фаворит этого противостояния?

- Кубковая игра она априори не предусматривает фаворитность. Настроится на одну игру, особенно против фаворита на бумаге, может любая команда. А учитывая, что оба клуба имеют хороший состав и поставленную более-менее игру, плюс взаимоотношений между соперниками на "высоком уровне". Так что фаворита в этой игре точно не можно назвать.

Ранее сообщалось, "Шахтер" отчитался о продаже билетов на матч против "Динамо" 7 апреля. На утро вторника, 2 апреля, на матч 1/4 финала Кубка Украины в Харькове было продано 17 тысяч билетов. Напомним, стадион "Металлист" может принять 40 тысяч зрителей.

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