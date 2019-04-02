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"Шахтер" отчитался о продаже билетов на матч против "Динамо" и готовит фанатам сюрприз

Сегодня, 13:22

На воскресный матч Кубка Украины продано уже почти половина билетов

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
"Шахтер" отчитался о продаже билетов на матч против "Динамо" и готовит фанатам сюрприз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/335/6be/5ca3356be80bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/335/6be/5ca3356be80bc.jpg Футбол На воскресный матч Кубка Украины продано уже почти половина билетов

На утро вторника, 2 апреля, на матч 1/4 финала Кубка Украины в Харькове между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" продано 17 тысяч билетов. Напомним, стадион "Металлист" может принять 40 тысяч зрителей. Матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет в воскресенье, 7 апреля. Ранее в сети появилось огненное видео к матчу Кубка Украины – "Шахтер" – "Динамо".

Специально к матчу "горняки" подготовили сюрприз для фанатов. В день украинского классико на "Металлист" возвращается Shakhtar Fan Fest! Болельщиков ждет множество сюрпризов, футбольные аттракционы, конкурсы и бесплатные сладости для детей. Развлекательная программа начнется за 2 часа до игры – в 15:00.

"Шахтер" – фаворит встречи. Букмекеры дают коэффициент 1.85 на победу "горняков", тогда как ставку на победу "Динамо" можно сделать за 4.30, а на ничью – за 3.55. Котировки на выход в полуфинал: 1.45 – 2.75 в пользу лидеров чемпионата Украины.

Накануне "Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове. Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно.

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Тег болельщики, Шахтер Донецк, Кубок Украины

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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