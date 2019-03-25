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Эксперт о матче с Люксембургом: "С любым соперником можно нарваться на бомбу"

Сегодня, 09:18

Олег Протасов – о стартовых матчах сборной Украины в квалификации Евро-2020

Выстояли с Португалией
Выстояли с Португалией. Фото: AFP
Эксперт о матче с Люксембургом: "С любым соперником можно нарваться на бомбу" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/880/c57/5c9880c5705ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/880/c57/5c9880c5705ac.jpg Футбол Олег Протасов - о стартовых матчах сборной Украины в квалификации Евро-2020

Сегодня во втором туре отборочного цикла Евро-2020 сборная Украины сыграет против неожиданного лидера группы - Люксембурга, начавшего отбор победой над Литвой (2:1).

"Все теперь умные и знаем, что с любым соперником можно нарваться на бомбу, - считает вице-президент ФФУ Протасов. - Ребята такие современные, что понимают: не выиграй у Люксембурга - и как бы зря добывалось очко в Португалии". 

Напомним, что в пятницу украинцы выстояли в Лиссабоне, сыграв вничью с португальцами – 0:0.

"Опасность была в том, что мы ни разу до Португалии не собирались, и сразу в такой бой, - рассказывает Протасов. - Но тренерский штаб хорошо разобрался, как действовать, и в том числе с Роналду. Когда он шел на удар, и один наш защитник, и второй были рядом. Если взять и Андре Силву и Бернанду Силву, каждый из них впереди может такое сотворить. Но ребята помогали друг другу в обороне. И это плюс, ведь мы играли с командой, которая нас заставила больше обороняться. Хотя Шевченко нравится атакующий футбол, и команде он прививает этот дух. Очко нужно заносить команде в актив. Да и в плане психологии хорошо - с чемпионами Европы сыграть на выезде и не пропустить. Дебют Мораеса? По мне, очень правильно начали с Яремчуком. Нужен был крупненький парень, чтобы цеплялся и поборолся. Потому что португальцы хорошо прессингуют. Мораесу было сложнее бороться, но его вовремя выпустили. Я уже видел мяч в сетке, когда он пошел на добивание после удара Коноплянки, но Пепе спас ситуацию. Думаю, для Мораеса хороший дебют, и дальше штаб будет думать, как его использовать с Люксембургом. Мы будем активнее играть впереди, поэтому верю, что он поможет". 
 

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Тег футбол, Сборная Украины, Евро-2020, Олег Протасов, сборная Люксембурга

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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