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Украина стартует в отборе на Евро-2020: онлайн матча с Португалией

Сегодня, 10:31

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Украина стартует в отборе на Евро-2020: онлайн матча с Португалией Футбол Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов
Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

Сегодня сборная Украины по футболу начинает квалификацию чемпионата Европы 2020 года. Наш соперник – действующий чемпион Европы сборная Португалии, которая примет украинскую национальную команду на стадионе "Эштадиу да Луж", где последние восемь поединков Криштиану Роналду и компания выиграли. Матч Португалия – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени, мы проведем текстовый онлайн встречи с яркими фотографиями из Лиссабона, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов. Три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места: проводим аналогии с командой Блохина, сумевшей пробиться на ЧМ в 2006 году.

Онлайн Португалия – Украина

Прогноз букмекеров. Эксперты называют хозяев поля большими фаворитами сегодняшнего матча. Так, коэффициент на победу сборной Португалии составляет всего 1.40, тогда как на победу нашей команды можно сделать ставку с коэффициентом 9.00, а на ничью – 4.80.

Тренировка сборной Украина на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне:

Напомним, что, кроме Португалии, в нашей отборочной группе также такие команды, как Сербия, Литва и Люксембург. Календарь матчей сборной Украины:

  • 22 марта Португалия – Украина
  • 25 марта Люксембург – Украина
  • 7 июня Украина – Сербия
  • 10 июня Украина – Люксембург
  • 7 сентября Литва – Украина
  • 11 октября Украина – Литва
  • 14 октября Украина – Португалия
  • 17 ноября Сербия – Украина

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"Мы понимаем, что в матче с таким сильным соперником придется потратить много энергии и сил. Нам нужно будет очень много двигаться. Но это требования современного футбола – их необходимо выполнять, если хочешь быть на высоком уровне. У нас есть определенный план на игру, и мы рассчитываем взять очки. Но главное – мы должны показать хороший футбол", – сказал накануне поединка Андрей Шевченко.

Предматчевая пресс-конференция тренера сборной Украины Андрея Шевченко:

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду заставляет Андрея Шевченко волноваться.

Также сообщалось, что УЕФА разрешил дисквалифицированному игроку сборной Португалии сыграть против Украины.

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Тег онлайн, Сборная Украины, сборная Португалии, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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