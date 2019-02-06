Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

Соль голов пока не забивал. Фото: Instagram

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота" Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a87/79c/5c5a8779c6e6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a87/79c/5c5a8779c6e6a.jpg 2019-02-06T09:07:00+02:00 Футбол Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

Футболисты "Динамо" провели очередной спарринг на сборе в испанском городе Марбелье. Соперником киевлян стал шведский "Эстерсунд". Известен он нам по неудачному для луганской "Зари" противостоянию в Лиге Европы, когда скандинавы дважды со счетом 0:2 огорчили украинцев.



Наставник "Динамо" выставил на контрольный матч основу и впервые с начала сборов дал ей провести все 90 минут. Единственное изменение по ходу матча коснулось вратарской линии: сначала ворота защищал Бойко, во втором тайме Бущан. В остальном — ничего неожиданного. Оборону справа налево составили Кендзера, Бурда, Кадар и Миколенко. В центре поля — Че Че, Буяльский и Шапаренко (по сравнению с последним спаррингом заменивший Шепелева), слева на бровке Вербич, справа — Цыганков. Ну и наконечник Соль, которого собственно и купили на роль единственного нападающего.



Пока испанец, честно говоря, не впечатляет. В его активе ни одного забитого мяча на сборе, хотя именно вчера у него был действительно убойный момент: с линии вратарской он бил по пустым воротам, но не подстроился под пас Вербича и запустил мяч в небеса. Кроме него могли забивать Шапаренко (штанга) и сам Вербич (перекладина), но встреча, в которой борьбы было больше, чем футбола, так и завершилась ничьей.



"Думаю, состав, игравший с "Эстерсундом", может и не на все 100%, но максимально приближен к тому, что Хацкевич выставит против "Олимпикоса", — говорит "Сегодня" футбольный эксперт Вадим Евтушенко. — Если изменения и будут, то вынужденные. То, что игроки впервые провели по 90 минут, должно добавить им игровой и функциональной активности. Схема в игре со шведами тоже репетиция той тактики, что будет в матче с греками: отход на свою половину, отбор мяча в средней зоне и попытки проведения быстрых контратак. Единственные позиции, где возможны варианты, — это голкипер и треугольник в средней линии. Шансы Бойко и Бущана занять место в воротах — 50 на 50. Жора после долгого перерыва проводит первый полноценный сбор. Если бы в свое время он не получил травму, возможно, мы бы вообще не увидели Бойко в "Динамо". Ведь именно Бущан после ухода Шовковского рассматривался в качестве основного голкипера команды. Что касается средней линии, то Хацкевичу предстоит определить лишнего в квартете Шапаренко — Че Че — Буяльский — Шепелев. Сидорчук сейчас конкуренцию проигрывает. Не стал бы списывать его со счетов, у него есть хорошие качества. Но современный футбол требует, чтобы в полузащите играли креативные, быстрые, юркие футболисты, а в этом плане у Сидорчука не все получается. Впрочем, в матче с "Эстерсундом" мне не совсем понравился и Че Че. Он выглядел гораздо пассивнее, чем обычно. Как бы там ни было, с тройкой полузащитников тренерский штаб определится непосредственно перед Грецией. Что касается Соля, то он однозначно будет в составе. Эксперимент с Вербичем на месте центрфорварда был вынужденной мерой. Но такие моменты, как с "Эстерсундом", игрок его уровня должен реализовывать. Хотя и передача была не совсем удобной, но попадать в пустые ворота нужно".

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