Эль-Класико "Реал" – "Барселона": где смотреть матч

Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде грандиозное шоу – знаменитое Эль-Класико, матч между принципиальными соперниками – "Реал" vs "Барселона". Мадридский клуб в турнирной таблице выступает в роли догоняющего, и для выхода на вершину команде Зинедина Зидана сегодня нужна только победа.
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Поединок, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в прямом эфире на территории Украины покажет канал "Футбол 2". Список трансляций, включая спутниковые каналы и ОТТ-сервис, смотрите ниже:
- Футбол 2 (Украина)
- сервис oll.tv (в подписке)
- Футбол (Таджикистан)
- Матч Футбол 1 (Россия)
- Nova Sport (Сербия)
- Cosmote Sport 1 (Греция)
- Digi Sport 1 (Румыния, Словакия)
- Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)
Напомним, что "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле проиграл "Манчестер Сити". Смотрите обзор того поединка:
В свою очередь, "Барселона" на той же стадии того же турнира на выезде сыграла вничью с "Наполи":
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