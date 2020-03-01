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Эль-Класико "Реал" – "Барселона": где смотреть матч

1 марта, 20:55

Андрей Трофим

Расписание трансляций центрального матча тура в чемпионате Испании на ТВ и в интернете

Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде грандиозное шоу – знаменитое Эль-Класико, матч между принципиальными соперниками – "Реал" vs "Барселона". Мадридский клуб в турнирной таблице выступает в роли догоняющего, и для выхода на вершину команде Зинедина Зидана сегодня нужна только победа.

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Поединок, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в прямом эфире на территории Украины покажет канал "Футбол 2". Список трансляций, включая спутниковые каналы и ОТТ-сервис, смотрите ниже:

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  • Футбол 2 (Украина)
  • сервис oll.tv (в подписке)
  • Футбол (Таджикистан)
  • Матч Футбол 1 (Россия)
  • Nova Sport (Сербия)
  • Cosmote Sport 1 (Греция)
  • Digi Sport 1 (Румыния, Словакия)
  • Eleven Sports 1 (Бельгия, Польша, Португалия)

Напомним, что "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле проиграл "Манчестер Сити". Смотрите обзор того поединка:

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В свою очередь, "Барселона" на той же стадии того же турнира на выезде сыграла вничью с "Наполи":

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид где смотреть

Источник: Сегодня|Спорт

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