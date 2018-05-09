Эмре Джан не поедет в Киев на финал Лиги чемпионов
Игрок "Ливерпуля" пропустит финальный матч с "Реалом" из-за травмы
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан не сыграет в финале Лиги чемпионов. 24-летний футболист проходит курс лечения в Германии и не вернется в расположение клуба до следующего понедельника, сообщает The Telegraph.
Финальный матч Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" встретится с "Реалом", состоится 26 мая в Киеве.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Эмре Джан провел девять игр, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду едет в Киев: травма лидера "Реала" оказалась несерьезной. У нападающего было диагностировано растяжение связок голеностопа. Восстановление футболиста не займет много времени, и он сможет сыграть в финальном матче главного европейского клубного турнира.
"Реалу" 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов будет противостоять "Ливерпуль". Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.
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