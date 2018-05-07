Криштиану Роналду едет в Киев: травма лидера "Реала" оказалась несерьезной

Криштиану Роналду поедет в Киев на финал Лиги чемпионов, уверяет испанское издание Marca. Лидер "Реала" в воскресенье получил травму в выездном матче испанского "Эль-Класико" против "Барселоны" (2:2) и был заменен в перерыве встречи. Яркие фото матча "Барселона" – "Реал" доступны на нашем сайте.

У нападающего "Реала" было диагностировано растяжение связок голеностопа. Восстановление футболиста не займет много времени, и он сможет сыграть в финальном матче главного европейского клубного турнира. В матче с "Барселоной" Криштиану Роналду отметился забитым голом на 14-й минуте встречи, португалец сравнял счет.

"Реалу" 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов будет противостоять "Ливерпуль". Напомним, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве. Эксперты считают, что "Реал" в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, а в столице Украины будет забито много голов.

Ранее мы писали, что УЕФА назвал судейские бригады на финалы еврокубков: Милорад Мажич будет судить финал Лиги чемпионов в Киеве.