Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Эпидемия отставок в УПЛ: легенда "Шахтера" уходит из "Олимпика"

Сегодня, 11:08

Увольняется самый молодой тренер чемпионата Украины, выигравший со своей командой всего один матч

Вячеслав Шевчук
Вячеслав Шевчук. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Как сообщил в своем Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас, главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук разрывает отношения с донецким клубом. "Вячеслав Шевчук покидает "Олимпик". В среду он лично объявит об этом команде", – написал Бурбас. Напомним, "Олимпик" был первой командой, в которой Шевчук попробовал силы в роли главного тренера.

39-летний Вячеслав Шевчук, являвшийся самым молодым тренером нынешней украинской Премьер-лиги, возглавил дончан в начале октября 2018 года, сменив на посту рулевого "Олимпика" Романа Санжара. Под руководством Шевчука в УПЛ команда добыла только одну победу, сыграв при этом 6 раз вничью и потерпев 7 поражений. После 24 туров УПЛ олимпийцы занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата, что грозит команде переходными матчами за право сохранения прописки в элитном дивизионе или даже вылетом из него.

Напомним, будучи футболистом, Вячеслав Шевчук выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА и семь раз становится чемпионом Украины.

Таким образом тренеропад в украинской Премьер-лиге продолжается. Ранее ФК "Львов" распрощался с Юрием Бакаловым, которого сменил 55-летний Богдан Блавацкий. Он работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах. В тот период лучане удивили многих поклонников футбола, обыграв, в частности, донецкий "Шахтер" (2:0) и сыграв вничью с киевским "Динамо" (1:1).

Кроме того, недавно к смене главного тренера прибегли в "Ворскле": Василий Сачко попрощался с полтавчанами в стиле Шварценеггера. А его преемником стал Виталий Косовский, который был звездой команды Валерия Лобановского.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег чемпионат Украины, Вячеслав Шевчук, Олимпик Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " Эпидемия отставок в УПЛ: легенда "Шахтера" уходит из "Олимпика"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Михайленко: "Да, в еврокубки нам пока нельзя. Но на первом плане тщеславие"

15 апреля, 08:37

Главный тренер перволигового СК "Днепр 1" Дмитрий Михайленко – о поединке против "Шахтера" в Кубке Украины

Холодный душ и бутылка портвейна: как прошли выходные в чемпионате Украины по футболу

15 апреля, 08:29

Лидеры украинской Премьер-лиги провели уикенд без потерь: презент Фонсеки, "укол" Хаца, лукавство Шарана

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции

В Украине нашли закрытый табор ромов

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Закрытые архивы КГБ удивили Кравчука

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Генерал расскрыл план Путина по Украине

Охранник Януковича рассказал детали побега экс-президента

Назван самый полезный суп
Загрузка...

Онлайн матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – 3:0

Вчера, 22:18

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Где смотреть матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

Вчера, 21:45

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Жена динамовского форварда показала свое фото с ограничением 18+

15 апреля, 12:34

Возлюбленная нападающего Франа Соля рассекретила кадры своего досуга в украинской столице

Ломаченко обещают рекордный гонорар за бой с его потенциальным "убийцей"

15 апреля, 11:20

Боксер с гондурасскими корнями обещает озолотить украинского чемпиона, а затем лишить его поясов

"Шахтер", "Динамо" и "Александрия" побеждают: результаты 24 тура украинской Премьер-лиги

14 апреля, 21:46

"Шахтер" обыграл "Зарю", "Динамо" справилось с Мариуполем, а "Львов" пал перед командой Шарана

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

«Ссоры, порой, случались»: Кабаева впервые рассказала про семью

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности