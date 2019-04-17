Эпидемия отставок в УПЛ: легенда "Шахтера" уходит из "Олимпика"

Увольняется самый молодой тренер чемпионата Украины, выигравший со своей командой всего один матч

Вячеслав Шевчук. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Как сообщил в своем Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас, главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук разрывает отношения с донецким клубом. "Вячеслав Шевчук покидает "Олимпик". В среду он лично объявит об этом команде", – написал Бурбас. Напомним, "Олимпик" был первой командой, в которой Шевчук попробовал силы в роли главного тренера.

39-летний Вячеслав Шевчук, являвшийся самым молодым тренером нынешней украинской Премьер-лиги, возглавил дончан в начале октября 2018 года, сменив на посту рулевого "Олимпика" Романа Санжара. Под руководством Шевчука в УПЛ команда добыла только одну победу, сыграв при этом 6 раз вничью и потерпев 7 поражений. После 24 туров УПЛ олимпийцы занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата, что грозит команде переходными матчами за право сохранения прописки в элитном дивизионе или даже вылетом из него.

Напомним, будучи футболистом, Вячеслав Шевчук выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА и семь раз становится чемпионом Украины.

Таким образом тренеропад в украинской Премьер-лиге продолжается. Ранее ФК "Львов" распрощался с Юрием Бакаловым, которого сменил 55-летний Богдан Блавацкий. Он работал вместе с Виталием Кварцяным в луцкой "Волыни" в 2013-2014 годах. В тот период лучане удивили многих поклонников футбола, обыграв, в частности, донецкий "Шахтер" (2:0) и сыграв вничью с киевским "Динамо" (1:1).

Кроме того, недавно к смене главного тренера прибегли в "Ворскле": Василий Сачко попрощался с полтавчанами в стиле Шварценеггера. А его преемником стал Виталий Косовский, который был звездой команды Валерия Лобановского.

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