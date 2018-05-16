Еще один английский клуб остался без тренера

Сегодня, 15:39

Дэвида Мойеса поблагодарили за сохранения места в Премьер-лиге

Дэвид Мойес. Фото AFP
Дэвид Мойес. Фото AFP

Английский футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед" на своем официальном сайте объявил об уходе Дэвида Мойеса с поста главного тренера команды. Контракт Мойеса не будет продлен. Вместе с ним из "Вест Хэма" уходят его помощники Алан Ирвин, Стюарт Пирс и Билли Маккинлей. Отмечается, что Мойес выполнил возложенную на него задачу и спас "Вест Хэм" от вылета из английской Премьер-лиги.

"Я хотел бы официально выразить слова искренней благодарности Мойесу и его штабу за достижение цели сохранить "Вест Хэм" в премьер-лиге. Дэвид проявил себя достойным и честным человеком, работать с ним было одно удовольствие. Он и его помощники заслуживают большого уважения за проделанную работу и покидают клуб с нашими наилучшими пожеланиями", – заявил совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан.

Салливан отметил, что руководства клуба намерено назначить нового тренера в течение 10 дней.

Мойес возглавил "Вест Хэм" в ноябре 2017 года и финишировал вместе с "молотобойцами" на 13-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 42 очка. Ранее Мойес возглавлял "Престон Норт Энд" (1998-2002), "Эвертон" (2002-2013), "Манчестер Юнайтед" (2013-2014), "Реал Сосьедад" (2014-2015) и "Сандерленд" (2016-2017).

Сегодня также стало известно, что "Эвертон" уволил тренера Сэма Эллардайса: в команду может прийти Олег Лужный. По итогам сезона в Премьер-лиге "Эвертон" занял восьмое место и не пробился в еврокубки.

Также сообщалось, что Арсен Венгер уйдет из лондонского "Арсенала" по окончании сезона.
футбол, чемпионат Англии, Вест Хэм, Дэвид Мойес

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Р-спорт

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