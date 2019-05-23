"Это ложь!": член правления "МанСити" опровергает уход Гвардиолы в "Ювентус"

В "Манчестер Сити" назвали ложью информацию об уходе Хосепа Гвардиолы в итальянский клуб

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Член правления "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг слухи о том, что главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола возглавит "Ювентус". Итальянские СМИ пишут о том, что Гвардиола согласовал с "Ювентусом" четырехлетний контракт на сумму 24 миллиона евро за сезон. Сообщалось, что 4 июня 48-летний специалист должен подписать контракт со "старой синьорой", а через 10 дней будет официально представлен преемником Массимилиано Аллегри.

"Как член совета директоров "Манчестер Сити", я был удивлен, прочитав подобную ерунду. Это ложь. Он наш тренер, и он хочет остаться с нами", – приводит слова Галасси Sky Italia.

Ранее "Ювентус" объявил об уходе с тренерского поста Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе последние пять лет. Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. За три года работы он выиграл с "горожанами" 6 трофеев – 2 чемпионата, 2 Кубка лиги, Кубок и Суперкубок Англии.

В составе "Ювентуса" играет один из величайших игроков в истории футбола – Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду ударил сына кубок во время празднования победы в чемпионате Италии:

Криштиану Роналду ударил сына кубком. Видео: twitter.com/ESPNFC

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