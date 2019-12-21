"Эвертон" – "Арсенал": где смотреть матч чемпионата Англии

Микель Артете / Фото: Arsenal FC

Сегодня в чемпионате Англии встречаются пока два главных неудачника сезона – "Эвертон" примет "Арсенал". Амбициозные клубы, которые всегда стараются бороться только за самые высокие места, теперь болтаются в середине турнирной таблице. Обе команды уволили предыдущих наставников и теперь пытаются прекратить падение. Матч начнется в 14:30 по Киеву. В прямом эфире его покажет телеканал Setanta.

Как идет по сезону "Эвертон"

В этом сезоне обе команды больше мучились, чем играли, поэтому "Арсенал" сейчас идет в АПЛ на десятом месте, а "Эвертон" и вовсе в двух шагах от зоны вылета – на 16-м, хотя разделяют команды какие-то четыре очка. Естественно, после такого старта сезона оба эти коллектива успели пережить тренерские отставки. В прошлом чемпионате Марку Силва привел "Ирисок" на восьмое место, но крайне неудачно начал этот – только четыре победы после 15 туров и место в зоне вылета. В итоге 5 декабря с португальским специалистом попрощались. Сейчас на временной основе за "Ирисок" отвечает Данкан Фергюсон, но, по информации британских СМИ, вот-вот главным тренером должны представить Карло Анчелотти.

Хотя с Фергюсоном "Эвертон" преобразился, уверенно одолев "Челси" и удержав ничью с "Манчестер Юнайтед". Возможно, если бы не вылет из Кубка Лиги, у шотландца были бы шансы остаться на своем посту. Особенно если учесть, что в матче с "Лестером" ливерпульская команда проявила характер,, отыгравшись после 0:2 и уступила только в серии пенальти, где сыграло роль мастерство вратаря "Лис" Шмейхеля.

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Как идет по сезону "Арсенал"

В свою очередь "кризисный менеджер" лондонской команды Фредерик Юнберг не смог стабилизировать "Арсенал". Сначала "Канониры" переиграли "Вест Хэм", а потом в прошлом туре были биты "МанСити" со счетом 0:3. в минувшую пятницу. А до этого было еще и поражение от "Брайтона". Но расстраивают не столько результаты, сколько игра "Арсенала" и его дырявая оборона, на которую в первую очередь жалуются фанаты.

Теперь навести порядок должен новый тренер "Канониров", бывший игрок команды Микель Артета, работавший бок о бок с Хосепом Гвардиолой в "МанСити". Он пять лет отпахал в Лондоне в качестве полузащитника, дважды выиграв Кубка Англии (2014, 2015) и Суперкубок (2014, 2015), а сегодня дебютирует в качестве главного тренера. Интересно, что 37-летний испанец вполне мог возглавить "Арсенал" еще полтора года назад, когда он на каком-то этапе стал единственным претендентом на данный пост в компании с Тьерри Анри и Массимилиано Аллегри, однако в самый последний момент Стэн Кронке предпочел увидеть у руля "Канониров" опытного Унаи Эмери, до того сумевшего добиться немалых успехов в Испании и Франции.

Отметим, что в последней встрече команд минувшей весной "Ириски" на своей арене минимально обыграли "Арсенал" – 1:0.

Что говорят букмекеры

Перед букмекерами в этом матче стояла непростая задача, и они решили отдать преимущество "Эвертону", которая все же лучше проводит последние матчи и плюс является хозяином поля. Коэффициент на победу "Ирисок" 2.35, на выигрыш "Канониров" – 2.8, на ничью – 3.7. Самый популярный счет – ничья 1:1 – 6.5, на втором месте – победа ливерпульцев со счетом 2:1 – 9.0. У хозяев высоки шансы забить у Доминика Кал­верта-Лью­ина – 1.95, у гостей делаются ставки на Пьера-Эмерика Обамеянга – 1.91.

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