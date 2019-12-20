У "канониров" новый поводырь: Микель Артета стал 20-м тренером в истории "Арсенала"

Испанский специалист вернулся в клуб, где выступал с 2011 по 2016 год

Микель Артета / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

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Испанский специалист Микель Артета стал новым главным тренером лондонского "Арсенала", сообщается на официальном сайте клуба. На этом посту он заменил своего соотечественника Унаи Эмери, который был уволен в конце ноября. Временно команду тренировал его ассистент Фредрик Юнгберг.

"Это огромная честь. "Арсенал" – один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, и это было очень ясно показано в моих беседах с руководителями клуба. Мы все понимаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы это сделаем. Я достаточно реалистичен, чтобы понять, что этого не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантов, и из академии выходит множество молодых игроков", – сказал после заключения контракта Артета.

Артета в качестве игрока выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год и в свое время даже являлся капитаном команды. В составе "канониров" испанец провел 150 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач. После завершения карьеры Артета вошел в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось, что "Арсенал" заплатит "МанСити" отступные за испанского тренера в размере 2 млн евро.

Отметим, что Артета стад 20-м тренером в истории "Арсенала". Рекордсменом по времени во главе клуба является Арсен Венгер.

Смотрите, как "Арсенал" играл в Лиге Европы:

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