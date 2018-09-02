Евгений Коноплянка получил красную карточку в матче Бундеслиги
"Шальке" впервые за тринадцать лет дома проиграл "Герте"
Сегодня во втором туре чемпионата Германии по футболу "Шальке" на своем поле принимал "Герту". Украинский полузащитник гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка вышел на поле с первых минут.
Хозяева могли открывать счет на 13-й минуте. Рефери назначил пенальти за игру рукой. Однако с 11 метров Даниэль Калиджури не попал в створ ворот. И сразу же "Герта" открыла счет. После прострела Ондрей Дуда отправил мяч в сетку.
"Шальке" бросился отыгрываться. Активным был Коноплянка, который пробивал то с левой ноги, то с правой, однако безрезультатно.
Счет не менялся до конца матча. А в компенсированное время Коноплянка был удален с поля за фол последней надежды. Украинец на пятой компенсированной минуте сбил Денниса Ястржембски выбегавшего один на один. Рефери показал Коноплянка красную карточку и назначил штрафной, который мастерски реализовал Дуда.
"Герта" выиграла – 2:0 и добыла первую победу за тринадцать лет над "Шальке" в гостях.
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