Расписание и результаты 2 тура чемпионата Германии
"Шальке" Евгения Коноплянки дома сыграет с "Гертой"
На выходных в чемпионате Германии по футболу будут сыграны поединки второго тура. Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов "Хоффенхайм" в субботу на своем поле будет принимать "Фрайбург".
В воскресенье "Шальке" Евгения Коноплянки попробует добыть первую победу в нынешнем сезоне, дома над "Гертой".
Кстати, прошлогодний чемпион "Бавария" субботний матч против "Штутгарта" проведет без защитника Хуана Берната. Он перешел в "ПСЖ. Контракт подписан на 3 года. Сумма сделки составила 14 млн евро.
Расписание и результаты 2 тура Бундеслиги
Пятница, 31 августа
21:30 "Ганновер" – "Боруссия" Д
Суббота, 1 сентября
16:30 "Айнтрахт" – "Вердер"
16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" М
16:30 "Байер" – "Вольфсбург"
16:30 "Нюрнберг" – "Майнц"
16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург"
19:30 "Штутгарт" – "Бавария"
Воскресенье, 2 сентября
16:30 "Лейпциг" – "Фортуна"
19:00 "Шальке" – "Герта"
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|БАВАРИЯ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|АЙНТРАХТ Ф
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|БОРУССИЯ М
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|АУГСБУРГ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|ВОЛЬФСБУРГ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|ГЕРТА
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|МАЙНЦ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|ГАННОВЕР
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|ВЕРДЕР
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|ШАЛЬКЕ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|ФОРТУНА Д
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|ШТУТГАРТ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|НЮРНБЕРГ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|ХОФФЕНХАЙМ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|16
|БАЙЕР
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|ФРАЙБУРГ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|ЛЕЙПЦИГ
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
Расписание и результаты 3 тура чемпионата Италии
Вы сейчас просматриваете новость "Расписание и результаты 2 тура чемпионата Германии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"