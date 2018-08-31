Расписание и результаты 2 тура чемпионата Германии

На выходных в чемпионате Германии по футболу будут сыграны поединки второго тура. Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов "Хоффенхайм" в субботу на своем поле будет принимать "Фрайбург".

В воскресенье "Шальке" Евгения Коноплянки попробует добыть первую победу в нынешнем сезоне, дома над "Гертой".

Кстати, прошлогодний чемпион "Бавария" субботний матч против "Штутгарта" проведет без защитника Хуана Берната. Он перешел в "ПСЖ. Контракт подписан на 3 года. Сумма сделки составила 14 млн евро.

Расписание и результаты 2 тура Бундеслиги

Пятница, 31 августа

21:30 "Ганновер" – "Боруссия" Д

Суббота, 1 сентября

16:30 "Айнтрахт" – "Вердер"

16:30 "Аугсбург" – "Боруссия" М

16:30 "Байер" – "Вольфсбург"

16:30 "Нюрнберг" – "Майнц"

16:30 "Хоффенхайм" – "Фрайбург"

19:30 "Штутгарт" – "Бавария"

Воскресенье, 2 сентября

16:30 "Лейпциг" – "Фортуна"

19:00 "Шальке" – "Герта"

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 1 1 0 0 4-1 3 2 БАВАРИЯ 1 1 0 0 3-1 3 3 АЙНТРАХТ Ф 1 1 0 0 2-0 3 4 БОРУССИЯ М 1 1 0 0 2-0 3 5 АУГСБУРГ 1 1 0 0 2-1 3 6 ВОЛЬФСБУРГ 1 1 0 0 2-1 3 7 ГЕРТА 1 1 0 0 1-0 3 8 МАЙНЦ 1 1 0 0 1-0 3 9 ГАННОВЕР 1 0 1 0 1-1 1 10 ВЕРДЕР 1 0 1 0 1-1 1 11 ШАЛЬКЕ 1 0 0 1 1-2 0 12 ФОРТУНА Д 1 0 0 1 1-2 0 13 ШТУТГАРТ 1 0 0 1 0-1 0 14 НЮРНБЕРГ 1 0 0 1 0-1 0 15 ХОФФЕНХАЙМ 1 0 0 1 1-3 0 16 БАЙЕР 1 0 0 1 0-2 0 17 ФРАЙБУРГ 1 0 0 1 0-2 0 18 ЛЕЙПЦИГ 1 0 0 1 1-4 0

Расписание и результаты 3 тура чемпионата Италии

Расписание и результаты 3 тура чемпионата Испании