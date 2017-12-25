Евгений Коноплянка сделал селфи с Новаком Джоковичем

Вчера, 18:29

Украинский футболист проводит отпуск в Дубае

Фото на память. Фото Instagram
Фото на память. Фото Instagram

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка продолжает выкладывать в социальные сети фотографии со знаменитостями. Футболист отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и пользуется возможностью сделать селфи с мировыми звездами.

Вчера Коноплянка похвастался фотографией с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом. "С легендой", – написал под снимком Коноплянка. Видимо, Зидан приехал немного отдохнуть после субботнего фиаско в матче с "Барселоной" (0:3).

А сегодня Евгений выложил фото со знаменитым сербским теннисистом, экс-первой ракеткой мира, Новаком Джоковичем. "Мой кумир" – подписал фотографию из Дубая Коноплянка.

Ранее немецкое издание Kicker назвало зарплату Коноплянки в "Шальке" –  четыре миллиона евро за сезон. "Сегодня" попыталась составить топ-5 украинских легионеров, исходя из окладов.

Напомним, что в ноябре отец Евгения Коноплянки рассказал нам, что "Бундеслига – это не чемпионат Жени". Украинскому полузащитнику "Шальке" якобы тяжело дается немецкий язык.
футболист, теннисист, Новак Джокович, Евгений Коноплянка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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