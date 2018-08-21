Евгений Левченко рассказал "Аяксу" о слабых и сильных сторонах "Динамо"

Сегодня, 14:12

Бывший игрок сборной Украины назвал Кендзеру слабым звеном в игре киевлян

Евгений Левченко. Фото Twitter
Евгений Левченко. Фото Twitter

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко дал интервью голландскому изданию De Telegraaph накануне противостояния "Аякса" и "Динамо" в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Эксперт детально описал сильные и слабые стороны в игре "бело-синих".

"Цыганков – очень техничный и быстрый игрок, который не боится принимать решения. В матче против "Александрии" он забил победный гол, выйдя на замену. Еще один игрок, на которого стоит обратить внимание – Беньямин Вербич, 24-летний вингер очень умный футболист. Игрок сборной Словении хорошо действует индивидуально и нацелен на ворота.

Двое опорных полузащитников – игроки сборной Украины, Сергей Сидорчук и Денис Гармаш. У последнего иногда возникают приступы агрессии, когда он может просто кого-то ударить в центре поля и быть удаленным с поля. А вот форвард Артем Беседин действует неровно. У него немного техники, но он очень хорош в верховых единоборствах.

Беседину непросто с реализацией моментов, но он хорошо провел матчи со "Славией" в прошлом раунде. Артем много передвигался по полю, хотя нечасто возвращался назад. А вот правый защитник Томаш Кендзера – слабейшее звено в четверке защитников. Он несильный игрок, поэтому "Аяксу" стоит за ним приглядеться", – рассказал Левченко.

Поединок "Аякс" – "Динамо" состоится 22 августа в 22:00 в Амстердаме. 

Ранее мы писали, что на поединке между "Аяксом" и "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном
футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Аякс Амстердам, Евгений Левченко

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XSport

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