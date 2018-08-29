Евгений Селезнев вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций

Форвард не забивал за национальную команду в десяти матчах

Нападающий турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев получил вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций против Чехии и Словакии.

Изначально Селезнев попал в расширенный список игроков, но после травмы Артема Беседина тренерский штаб принял решение вызвать его в расположение национальной команды.

Матч со сборной Чехии состоится 6 сентября на выезде, а со Словакией – 9 сентября во Львове при пустых трибунах.

В текущем сезоне Селезнев провел 3 матча в составе "Акхисара", в которых забил 2 гола.

За украинскую сборную нападающий не забивает в 10 матчах подряд (506 минут). Последний его гол был забит Словении (2:0) 14 ноября 2015 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ранее назвал список футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций. Впервые в национальную команду вызваны Андрей Цуриков из "Александрии" и Олег Данченко из "Шахтера".

Ранее был презентован трофей Лиги наций - кубок представляет собой флаг, элегантно спускающийся вокруг флагштока. Он олицетворяет все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Трофей выполнен из серебра, на которое с внутренней стороны нанесены цвета турнира. Отражение этих цветов на серебряной поверхности придает награде уникальный вид. Вес трофея составляет 7,6 килограмма, высота – 71 сантиметр.