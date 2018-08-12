Фанат выбежал на поле во время матча, чтобы обнять Мохамеда Салаха

Во время матча первого тура английской премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Вест Хэмом" на поле выбежал подросток и обнял форварда "красных" Мохамеда Салаха. Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта не испугался смелого мальчика, он обнял фаната и посоветовал поскорее покинуть газон. Помощь службы безопасности не понадобилась, так как игра моментально возобновилась.

"Ливерпуль" в этом матче разгромил соперника 4:0. Сам Мохамед Салах забил один гол. В прошлом сезоне египтянин стал лучшим бомбардиром клуба, забив 32 мяча во всех турнирах. Вместе с Лионелем Месси и Криштиано Роналду египтянин претендует на звание лучшего нападающего лиги чемпионов сезона 2017/18. Салах также принял участие в ЧМ-2018 в России, однако сборная Египта не смогла выйти из группы.

لحظة دخول احد الاطفال لملعب المباراة لعناق محمد صلاح@MoSalah pic.twitter.com/C50O3Ozt0i — Liverpool بالعربى (@lfc_belaraby) August 12, 2018

Напомним, что в матче "Ливерпуль" – "Вест Хэм" украинский нападающий Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 67-й минуте вместо Марко Арнаутовича.